Um ônibus e um bonde para conhecer Berlim

Dez centros de vida noturna na Alemanha

Bochum: o Triângulo das Bermudas

O Triângulo das Bermudas não pode ser encontrado somente no Oceano Atlântico, há também um em Bochum. Com três milhões de visitantes por ano, é a principal área de festa da região do Ruhr, localizada no leste do país. Há de tudo que possa ser desejado: muitos pubs, restaurantes chiques e discotecas com capacidade para até 10 mil pessoas.