Twitter pede que usuários troquem senhas após falha

A rede social de mensagens curtas Twitter recomendou a seus usuários que troquem as senhas de acesso após detectar um problema técnico nos seus sistemas internos. A empresa, no entanto, esclareceu que não há indicações de que tenha havido um vazamento externo.

A recomendação consta numa postagem no blogue da empresa. Assinado nesta quinta-feira (03/05) pelo responsável técnico do Twitter, Parag Agrawal, o texto descreve como ocorreu a falha e as medidas recomendadas para garantir a confidencialidade.

De acordo com o alerta, o Twitter armazena as senhas criptografadas, substituindo o texto escrito pelo usuário por uma série de números e letras, e armazena os dados nos seus próprios sistemas – um processo de "hashing" [algoritmo de dispersão que cifra dados de forma a manter sua integridade] classificado como "padrão".

No entanto, "devido a uma falha, as senhas foram escritas em um registro interno sem completar o processo de 'hashing'", acrescentou a empresa, sem esclarecer quantos de seus cerca de 330 milhões de usuários foram afetados.

Uma pessoa familiarizada com o assunto, porém, disse à agência de notícias Reuters que o número de usuários afetados era "considerável". A falha teria sido descoberta há várias semanas.

"Nós mesmos encontramos a falha, eliminamos as senhas e já estão sendo executados planos para evitar que este erro volte a ocorrer", acrescentou o Twitter. A empresa reforçou que não há razões que indiquem que "a informação das senhas tenha saído dos sistemas do Twitter ou se que tenha sido feito um mau uso dela por qualquer um".

Mesmo assim, por precaução, recomendou a mudança das senhas do acesso ao Twitter e às de outros serviços que utilize a mesma combinação. "Lamentamos muito que isso tenha acontecido", concluiu Agrawal.

