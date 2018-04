Turquia ordena prisão de pregador pela morte de embaixador russo

Um tribunal turco ordenou a prisão do clérigo muçulmano Fethullah Gülen e de outras sete pessoas pelo assassinato em 2016 do embaixador russo na Turquia, informou a TV Haberturk nesta segunda-feira (02/04). O anúncio ocorre um dia antes da cisita do presidente russo, Vladimir Putin, ao país.

O embaixador Andrei Karlov foi morto a tiros por um policial de folga enquanto discursava na abertura de uma exposição de Ankara em dezembro de 2016. O atirador gritou "Allahu Akbar” (Deus é grande) e "Não esqueçam Aleppo!” enquanto abriu fogo, aparentemente se referindo ao envolvimento da Rússia em uma campanha de bombardeios na vizinha Síria. Ele foi morto a tiros pela polícia no local.

Registro da morte do embaixador Karlov em 2016.

Putin vai realizar uma visita de dois dias a partir de terça-feira e se encontrará com o presidente Recep Tayyip Erdogan e o presidente iraniano Hassan Rouhani. Os três países são os garantidores das negociações de paz de Astana, que criaram zonas de "desescalada” em toda a Síria, devastada pela guerra. Putin e Erdogan também têm se aproximado nos últimos meses.

Os dois líderes vêm sendo isolados pelo Ocidente por causa de suas políticas – Putin por ter anexado parte da Ucrânia e pelas acusações de interferência em outros países; Erdogan por conduzir um regime cada vez mais repressivo e pelo envolvimento na guerra da Síria.

No caso do embaixador, Erdogan disse que o movimento popular de Gulen estava por trás do assassinato, uma acusação que o clérigo nega. Erdogan também culpa a rede do pregador pela tentativa de golpe militar em julho de 2016.

Gulen, que vive em exílio nos Estados Unidos desde 1999, negou a acusação e condenou o golpe.

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App

JPS/rt