Turquia condena 14 jornalistas de oposição

A Turquia condenou à prisão nesta quinta-feira (25/04) jornalistas e altos funcionários do jornal de oposição Cumhuriyet, acusados de associação ao terrorismo, numa decisão que aumenta as preocupações com a liberdade de imprensa no país.

A Justiça sentenciou 14 colaboradores do Cumhuriyet, que aguardavam a decisão do tribunal em liberdade, pela acusação de "auxiliar grupos terroristas sem serem membros". Segundo a agência estatal de notícias Anadolu, eles receberam penas que variam entre dois anos e meio e sete anos e meio de prisão. Outras três pessoas foram absolvidas.

Entre os sentenciados estavam o editor-chefe do jornal, Murat Sabuncu, além de jornalistas, colunistas e um cartunista. O proprietário do Cumhuriyet, Akin Atalay, que estava em prisão preventiva, recebeu pena de sete anos e meio de prisão e está em liberdade condicional enquanto aguarda o julgamento de seu recurso.

Sabuncu afirmou que o veredicto é um ataque aos jornalistas, com o objetivo de "nos impedir de praticar o jornalismo na Turquia, nos amedrontar". Ele afirmou que o grupo continuará seu trabalho mesmo se tiver que voltar à cadeia.

Os membros do jornal são acusados de colaborar com três grupos de oposição considerados organizações terroristas pelo regime do presidente Recep Tayyip Erdogan: o banido Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), a organização de extrema esquerda DHKP-C e o movimento do clérigo muçulmano Fethullah Gülen, o qual as autoridades acusam de estar por trás da tentativa de golpe de Estado em julho de 2016.

O Cumhuriyet rejeitou as acusações, afirmando que o governo procura silenciar um dos últimos órgãos da imprensa escrita independentes na Turquia.

Em 2015, o jornal recebeu o prêmio Liberdade de Imprensa da ONG Repórteres sem Fronteiras. A Turquia ocupa a 157ª posição no ranking de liberdade de imprensa estabelecido pela mesma organização.

RC/lusa/ap

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App | Instagram