Trump troca assessor de Segurança Nacional | Notícias e análises internacionais mais importantes do dia | DW | 23.03.2018

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (22/03) que substituirá seu assessor de Segurança Nacional, Herbert Raymond McMaster, pelo linha-dura John Bolton, que já defendeu uso da força militar contra a Coreia do Norte e o Irã.

"Tenho o prazer de anunciar que, a partir de 9 de abril, @AmbJohnBolton será o meu novo Assessor de Segurança Nacional. Estou muito agradecido pelos serviços do general H.R. McMaster, que fez um trabalho excelente e que sempre será meu amigo", anunciou Trump, por meio do Twitter, a mudança.

Bolton, de 69 anos, foi embaixador nas Nações Unidas e também atuou no governo de George W. Bush. Ele foi um dos principais defensores da invasão do Iraque, que foi baseada em informações, que se revelaram falsas, sobre a existência de armas de destruição em massa do então presidente iraquiano Saddam Hussein.

McMaster assumiu cargo em fevereiro do ano passado

A substituição ocorre nove dias depois da demissão do secretário de Estado, Rex Tillerson. Desde então, surgiram rumores sobre uma possível saída de McMaster e do chefe de gabinete, John Kelly. A Casa Branca, porém, vinha negando que haveria mais mudanças no gabinete presidencial.

Embora o presidente americano não tenha se referido às razões da saída de McMaster, o jornal americano The New York Times afirmou, citando fontes da Casa Branca, que o militar apresentou sua renúncia, que se tornará efetiva nas próximas semanas.

Funcionários do alto escalão da Casa Branca que pediram anonimato indicaram que a saída de McMaster se deu por um acordo mútuo entre o general e o presidente.

"Depois de 34 anos de serviço à nossa nação, solicito a aposentadoria do exército dos EUA efetiva neste verão, depois da qual deixarei o serviço público. Ao longo da minha carreira, foi o meu maior privilégio servir junto a militares extraordinários e civis dedicados", disse McMaster em comunicado divulgado pela Casa Branca.

O assessor agradeceu a Trump pela oportunidade de ter trabalhado em seu governo e "a amizade e o apoio" dos membros do Conselho de Segurança Nacional, com os quais compartilhou a sua tarefa.

McMaster assumiu o cargo em fevereiro do ano passado, após o afastamento de Michael Flynn em decorrência de ter mentido ao vice-presidente Mike Pence sobre seus encontros com representantes russos antes da posse de Trump. Flynn ficou apenas 25 dias no governo.

