Trump sugere local para encontro com Kim

O presidente americano, Donald Trump, sugeriu nesta segunda-feira (30/04), em mensagem no Twitter, que seu encontro com o ditador norte-coreano, Kim Jong-um, poderia acontecer na zona de fronteira entre as duas Coreias.

Segundo escreveu Trump, vários países estão sendo considerados, mas talvez a Casa da Paz, na fronteira entre as Coreias do Norte e do Sul, seria um lugar mais "representativo e duradouro" que um terceiro país. "Estou só perguntando", finalizou.

A Casa da Paz, um edifício situado na faixa sul da Área de Segurança Conjunta (JSA, na sigla em inglês), foi o lugar em que se reuniram na semana passada Kim e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, na primeira reunião entre líderes das duas Coreias em 11 anos.

Trump anunciou no sábado que a reunião com Kim acontecerá daqui "a três ou quatro semanas", o que representa uma leve antecipação em relação às estimativas da Casa Branca, que estabelecera o encontro para o fim de maio ou início de junho.

Esta é a primeira vez em que o presidente dos EUA se pronuncia sobre um lugar exato para a realização da histórica reunião, já que, até agora, tinha falado de "duas ou três sedes" que estavam sob consideração.

Vários países, como Tailândia e Mongólia, tinham se oferecido até agora para receber a cúpula, que tem como objetivo principal iniciar o processo de desnuclearização da Coreia do Norte.

O presidente sul-coreano afirmou nesta segunda-feira que a meta de desnuclearização e o fato de ter conseguido a realização de uma reunião são motivos suficientes para que Trump seja o próximo ganhador do prêmio Nobel da Paz.

O encontro entre Kim e Trump será a primeira vez em que os líderes de EUA e Coreia do Norte se reúnem em 70 anos de conflito, que começou com a Guerra da Coreia (1950-1953) e há pelo menos 25 anos é tema de negociações fracassadas.

