Trump defende volta da Rússia ao G7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta sexta-feira (08/06) a volta da Rússia ao G8, que passou a ser G7 após a expulsão de Moscou em represália à anexação da península da Crimeia em 2014 pelo presidente Vladimir Putin.

"Sou o pior pesadelo da Rússia, Mas dito isso, a Rússia deveria estar nesta reunião", disse Trump na Casa Branca pouco antes de decolar rumo à cúpula do G7, que aconteceu em La Malbaie, no Canadá. "Por que temos uma reunião sem Moscou? Gostem ou não, e pode ser que não seja politicamente correto, temos que tratar de assuntos globais", acrescentou.

A proposta Trump introduz mais um fator de tensão numa reunião que já está marcada pelas tarifas comerciais americanas impostas a alguns de seus parceiros mais próximos, como a União Europeia (UE) e o próprio país anfitrião. Em mensagem prévia no Twitter, o presidente americano afirmou que as conversas do G7 serão centradas nas "injustas práticas comerciais de longa data contra os EUA".

A sugestão de Trump para readmitir Moscou ao grupo composto por Canadá, França, Itália, Japão, Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido, com a presença também da União Europeia (UE), ganhou inicialmente o apoio do novo primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte.

Minutos depois de se reunir em La Malbaie, onde começa nesta sexta-feira a cúpula do G7, com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, Conte escreveu uma mensagem no Twitter apoiando a iniciativa. "Estou de acordo com o presidente Donald Trump: A Rússia deveria ser reintegrada no G8. É do interesse de todos", disse.

Recusa europeia

Conte, porém, parece ter voltado atrás após uma reunião com o presidente da França, Emmanuel Macron, a chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, e a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May.

Depois do encontro, os líderes europeus descartam uma possível volta da Rússia ao G7. Merkel destacou que essa é uma posição comum dos quatros países da UE que fazem parte do grupo.

O presidente do Conselho Europeu também rejeitou a sugestão de Trump. "Deixemos o G7 como está agora. Sete é um número da sorte, pelo menos na nossa cultura", afirmou Tusk.

Já Moscou pareceu desprezar a sugestão americana. "A Rússia está focada em outros formatos, além do G7", destacou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

A Rússia foi integrada formalmente no G7 em 1998, dando lugar ao G8, mas em 2014 Moscou foi expulso do grupo após a anexação russa do território ucraniano da Crimeia. Não é a primeira vez que alguns países do grupo admitiram em público o interesse em readmitir Moscou no exclusivo clube das principais nações mundiais.

Em 2016, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, solicitou o reingresso da Rússia no grupo de nações mais industrializadas do mundo, pedido que em 2017 foi repetido pelo então ministro do Exterior italiano, Angelino Alfano.

