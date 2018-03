Trier inaugura semáforo com figura de Karl Marx | Notícias sobre política, economia e sociedade da Alemanha | DW | 23.03.2018

O filósofo alemão Karl Marx continua sendo celebrado em sua cidade natal, Trier. Para comemorar o 200º aniversário do autor de O Capital, o prefeito Wolfram Leibe inaugurou, na semana passada, um semáforo para pedestres com a figura de Marx.

Além do vermelho associado ao comunismo, ideologia política e socioeconômica do filósofo nascido em 5 de maio de 1818, ele também brilha na cor verde, com a barba e o sobretudo característicos.

Outro semáforo com a figura será instalado num cruzamento próximo ao local de nascimento de Marx, com a aproximação das comemorações de seu aniversário.

Também como forma de comemorar os 200 anos do nascimento do filósofo, a cidade recebeu de presente do governo da China uma enorme estátua de Marx, de 5,50 metros de altura, que será posicionada no coração do centro histórico, próximo ao marco da cidade, a famosa Porta Nigra romana. Porém, alguns moradores expressaram insatisfação com a instalação do chamado "mega Marx".

Marx passou os 17 primeiros anos de sua vida em Trier, antes de viver em Bonn e Berlim. No exílio, o coautor do Manifesto Comunista – juntamente com Friedrich Engels – residiu sobretudo em Londres até a data de sua morte. Agora, 200 anos após seu nascimento, a cidade natal relembra o filho ilustre.

RC/dpa