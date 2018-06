Temer anuncia Ivan Monteiro como presidente da Petrobras

O presidente Michel Temer anunciou nesta sexta-feira (01/09) que o engenheiro Ivan Monteiro será o novo presidente da Petrobras. Ele substitui Pedro Parente, que pediu demissão após críticas por causa de política de preços que elevou os valores dos combustíveis e culminou na greve dos caminhoneiros.

Monteiro foi o indicado do Conselho de Administração da estatal para assumir a presidência da empresa interinamente. Após a indicação, o engenheiro se reuniu com Temer em Brasília.

"Comunico que, escolhido hoje como interino, Ivan Monteiro é diretor da Petrobras e será recomendado ao Conselho de Administração para ser efetivado na presidência da Petrobras", afirmou Temer durante um pronunciamento.

O presidente disse ainda que mantém o compromisso com a recuperação financeira da Petrobras e que não pretende interferir na empresa. "Nós continuaremos com a política econômica que tirou a estatal do prejuízo. Não haverá qualquer interferência na política de preços da companhia", destacou.

Há quase um ano, a Petrobras reajusta os preços de acordo com a variação do dólar e do valor do petróleo no mercado internacional. Essa política ajudou a rechear os cofres da empresa, que viu seu valor de mercado se recuperar. No entanto, ela acabou culminando na paralisação dos caminhoneiros, que viram o valor do diesel saltar 56% na bomba nos últimos 11 meses.

Com a nomeação de Monteiro, o governo deseja sinalizar ao mercado que pretende manter a autonomia da estatal. Diante do temor de que a empresa pudesse retornar à época de interferência política, os papéis da Petrobras desabaram nos últimos dias.

Monteiro é o atual diretor executivo da Área Financeira e de Relacionamento com Investidores da Petrobras. Ele começou a trabalhar na estatal junto com o ex-presidente Aldemir Bendine, nomeado pela então presidente Dilma Rousseff.

Alvo de investigação na Operação Lava Jato, Bendine perdeu o cargo. Monteiro, porém, foi mantido na estatal por Parente. Antes de chegar na Petrobras, o engenheiro passou pelo Banco do Brasil, onde alcançou o cargo de vice-presidente, e em diversas instituições do mercado financeiro.

A indicação de Monteiro para presidência da estatal precisa ser confirmada novamente pelo Conselho de Administração.

