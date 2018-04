O governo do presidente Michel Temer é reprovado por 70% dos brasileiros, segundo uma pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta terça-feira (17/04). A taxa é a mesma registrada no levantamento anterior, realizado em janeiro.

Apenas 6% dos entrevistados consideram o governo Temer ótimo ou bom e 23% regular. Essas taxas também se mantiveram estáveis. A nota média da gestão, numa escala de zero a dez, foi de 2,7. O governo ganhou nota zero de 41% dos brasileiros e a pontuação máxima de 2%.

Os números são semelhantes aos de uma pesquisa também do Ibope encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada no início de abril. O levantamento mostrou que 72% dos entrevistados reprovavam o governo Temer e apenas 5% o consideram ótimo ou bom.

A pesquisa apontou ainda que 21% dos brasileiros consideram a corrupção o principal problema do país.

Apesar de índices de popularidade extremamente baixos, Temer chegou a se lançar pré-candidato à reeleição. Um levantamento divulgado recentemente pelo Datafolha, no entanto, mostrou que o presidente tem apenas 2% das intenções de voto.

A pesquisa do Datafolha, feita entre 11 e 13 de abril, entrevistou mais de 4,1 mil brasileiros de 227 municípios de todas as regiões do país.

CN/efe/ots

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App