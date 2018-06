Telefonema ajuda a frustrar ataque biológico na Alemanha

Um telefonema deu a pista decisiva para frustrar um plano de atentado terrorista com uma bomba biológica na Alemanha, afirmaram autoridades de segurança nesta quarta-feira (20/06).

O chefe da agência de inteligência interna do país disse que uma dica dada por telefone ajudou as autoridades a confirmarem as suspeitas existentes contra o tunisiano de 29 anos identificado como Sief Allah H. Ele foi preso na terça-feira da semana passada, após policiais invadirem seu apartamento em Colôniae encontrarem ricina, substância altamente tóxica.

Hans-Georg Maassen, chefe da agência de inteligência Departamento de Proteção à Constituição da Alemanha (BfV), disse que o ataque frustrado é uma prova de que o perigo de atentados terroristas na Alemanha continua alto.

Segundo promotores federais, o suspeito comprou pela internet pelo menos mil sementes de mamona online e usou instruções postadas na internet pelo grupo extremista "Estado Islâmico" (EI) para produzir ricina.

Também foram encontrados utensílios para fabricação de artefato explosivo. As autoridades disseram que a fabricação da bomba estava em processo avançado no momento da prisão do tunisiano.

Investigadores ainda estão tentando determinar se o suspeito, que é casado com uma alemã, fazia parte de um plano mais amplo de ataque extremista ou se havia se radicalizado por conta própria. Autoridades investigam ligações com o EI.

Maassen afirmou que a detenção do suspeito foi possível também graças à colaboração de "serviços de segurança nacionais e internacionais". Segundo a mídia alemã, a CIA foi a primeira que alertou a polícia alemã para o suspeito, após ter notado as compras na internet das substâncias para fabricação da bomba.

Esta é a primeira vez que as autoridades confirmam que o suspeito estava preparando um atentado com uma bomba de ricina. Na semana passada, quando o tunisiano foi detido, foi divulgado haver apenas suspeitas de preparação para um atentado terrorista.

A ricina é um veneno seil mil vezes mais poderoso que o cianeto. Pequenas quantidades da substância podem matar um adulto se ingeridas, injetadas ou inaladas.

MD/dpa/ap/lusa

