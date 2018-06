"Tão fácil assim não desistimos"

Êxtase e alívio. A eliminação da Alemanha na Copa do Mundo de 2018 chegou a ficar seriamente ameaçada, mas uma cobrança magistral de falta de Toni Kroos, no último minuto de jogo, garantiu a vitória da Nationalelf, por 2 a 1, contra a Suécia.

Jornais, jogadores e o treinador Joachim Löw enalteceram a disposição e a vontade, mas não escondem o incômodo com deficiências e dificuldades em fazer gols.

"Kroos, no último lance! A seleção alemã está de volta à corrida [pelo título]", estampou o renomado portal esportivo Kicker. "O campeão mundial conseguiu tirar a cabeça da forca. Um gol de Toni Kroos no quinto minuto dos acréscimos e com um a menos em campo depois da expulsão de Jérôme Boateng garante a vitória da seleção, em Sóchi."

O portal Kicker também mencionou a ausência de Mesut Özil, cortado por Löw. Desde que estreou pela Nationalelf, o meia do Arsenal foi titular em todas as 26 partidas em Copas e Eurocopas.

O tabloide Bild também celebrou o gol salvador de Kroos. "Obra de arte de Kroos salva nossa Copa do Mundo", estampou. "Meu Deus, isso foi importante! A Alemanha vence no último segundo a Suécia, por 2 a 1. Nossas esperanças na Copa seguem vivas."

A Bild também enalteceu as mudanças de Löw na equipe titular. "Uma revolução na era Löw", escreveu o tabloide. Mas ambas as publicações admitiram que o lance que envolveu Markus Berg e Boateng, ainda no primeiro tempo, poderia ter resultado na marcação de pênalti.

O atacante sueco caiu na grande área, após sofrer contato do zagueiro alemão, que acabaria expulso na segunda parte do jogo. O comentarista e ex-jogador Thomas Hitzlsperger, da emissora pública ARD, afirmou que marcaria a penalidade.

"Campeão mundial dos medos superados", foi a manchete do jornal Süddeutsche Zeitung. "Enquanto a Alemanha se equilibrava à beira do precipício, Kroos teve uma ideia. A bola na cobrança de falta cortou o vento do Mar Negro e parou no ângulo. O resto foi explosão e êxtase."

"Fomos muito criticados, às vezes com razão. Muita gente na Alemanha teria ficado feliz se a gente tivesse perdido. O primeiro gol foi, sim, minha culpa. Mas é assim: se você dá 400 passes, acaba errando um ou outro. Tão fácil assim não desistimos", disse Kroos.

"Tivemos sorte, a vitória veio nos acréscimos e com um a menos", admitiu Löw. "Mas, no final das contas, a vitória foi merecida, porque acreditamos em nós mesmos e seguimos tentando. Na verdade, a Suécia só teve duas chances. Um erro daqueles acontece também com um jogador como Kroos. Estou muito feliz que ele marcou o gol."

"O remate de Kroos, o que posso dizer? Houve muito gols no final, nesta Copa do Mundo. Hoje, a sorte esteve do nosso lado", afirmou o autor do primeiro gol, Marco Reus. "Começamos bem, mas não tivemos aquelas chances claras. A Suécia fez bem, esteve compacta. Difícil dizer por que cometemos os erros que cometemos. Kroos errou, mas foi lá e resolveu."

Provocação e queixas

Ao fim do jogo, os suecos reclamaram da comemoração dos alemães. "Comportamento nojento! Foi falta de respeito", disse o meio-campo Emil Forsberg.

A queixa dos suecos é que alguns jogadores adversários se dirigiram a eles após o gol de Kroos e gritaram e gesticularam, em tom de provocação.

"Alguns se comportaram de forma não correta", afirmou, por sua vez, o técnico Janne Andersson. "É preciso deixar o adversário em paz com seu luto. Não se pode zombar assim de um adversário contra quem se lutou 95 minutos."

O diretor-esportivo da federação alemã, Oliver Bierhoff, reconheceu que houve excessos por parte dos alemães, mas também reclamou dos suecos. "Uma partida tão destrutiva, com tanta catimba, não pode ser recompensada."

