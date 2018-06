SpaceX adia viagem turística ao redor da Lua

A empresa americana Space X adiou a viagem turística ao redor da Lua programada para este ano. O projeto foi postergado para meados de 2019, segundo divulgou nesta segunda-feira (04/06) o jornal The Wall Street Journal.

De acordo com a publicação, a empresa não anunciou a nova data da viagem. As causas do adiamento não são conhecidas, mas poderiam ser um sinal de que os desafios técnicos e de produção estariam atrapalhando os planos do chefe da SpaceX, Elon Musk, de explorar comercialmente o sistema solar.

A SpaceX também estaria enfrentado ainda o receio da indústria em relação à demanda de mercado para seu foguete Falcon Heavy, acrescentou o The Wall Street Journal.

Foguete mais potente do mundo lança carro ao espaço

No projeto da viagem ao redor da Lua, os turistas fariam o percurso a bordo da nave espacial Dragon, que decolaria de uma plataforma do complexo de Cabo Canaveral, na Flórida, a mesma do lançamento das missões lunares do programa Apollo. O foguete a ser usado na missão é um Falcon Heavy, cujo primeiro teste ocorreu há apenas quatro meses.

Segundo o porta-voz da SpaceX, James Gleeson, a empresa continua planejando as viagens turísticas ao redor da Lua e há crescente interesse de clientes.

Em fevereiro do ano passado, Musk anunciou que dois turistas fariam uma viagem ao redor da Lua no fim de 2018. Os escolhidos, que não tiveram o nome revelado, haviam feito um depósito substancial para a jornada, que deverá durar cerca de uma semana. O valor do passeio não foi divulgado.

Segundo os planos da SpaceX, a aeronave vai circundar a Lua, sem pouso lunar. A trajetória é muito semelhante à da missão Apollo 8, que circundou o satélite natural e retornou à Terra em 1968.

A viagem seria um marco no turismo e na história da exploração espacial. Desde as missões Apollo de 1960 e 1970, os Estados Unidos não enviam astronautas à Lua.

Além da viagem lunar, a SpaceX planeja enviar astronautas à Agência Espacial Internacional (ISS), sob contrato da Nasa. Incialmente programada para meados de 2018, essa missão deverá ocorrer apenas no fim deste ano. Observadores, no entanto, acreditam que o voo pode acontecer somente 2019.

Em comunicado, a empresa afirmou que lançará a viagem turística assim que as missões para Nasa estiverem em andamento.

CN/afp/ots

