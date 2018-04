Cultura

Sorrentino estreia filme sobre Berlusconi

Primeira parte do polêmico longa "Loro" mostra período mais conturbado da carreira do ex-premiê italiano. Segundo o premiado diretor, um retrato de uma época "amoral e decadente" da política do país.

Berlusconi é personagem de biografia cinematográfica Loro, dirigida por Sorrentino (Reuters/Alessandro Bianchi)

A primeira parte de Loro, aguardado filme biográfico sobre o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi dirigido por Paolo Sorrentino, estreou nos cinemas da Itália nesta terça-feira (24/04). Segundo Sorrentino, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro com A grande beleza (2013), Loro vai além da figura de Berlusconi: é o retrato de um período "amoral, decadente, mas extraordinariamente vital" da história italiana. Estrelado por Toni Servillo, mesmo protagonista de A grande beleza, o filme é dividido em duas partes – a segunda estreia em 10 de maio – e exibe uma versão ficcional da série de escândalos ocorrida entre 2006 e 2010. É nesse período que Berlusconi, por exemplo, é acusado de subornar políticos opositores para voltar ao poder e de realizar festas com prostitutas menores de idade. Também foi nessa época que ele acabou se separando da segunda esposa. O jornal de esquerda Il Fatto Quotidiano comentou que a primeira parte da cinebiografia mostra um Berlusconi de 81 anos, já velho e "de coração e próstata partidos". A estreia era muito esperada pelo público, mas não pelo próprio magnata. Acostumado a controlar sua imagem na mídia, Berlusconi declarou no final de 2017, em uma coletiva de imprensa, que temia que o filme se tornasse uma agressão política ou pessoal contra ele. Mais muitos críticos apontaram que, como a primeira parte do filme é majoritariamente uma versão romantizada dos escândalos de sexo e drogas em seu círculo de poder, no final a imagem de Berlusconi não saiu tão mais arranhada. O jornal Il Giornale, de propriedade da família Berlusconi, escreve que o filme mostra que o político não esteve sozinho nos escândalos em que se envolveu. "No final do filme, Berlusconi é melhor que eles", disse o periódico. Berlusconi chegou a encontrar Sorrentino antes das filmagens e se mostrou entusiasmado com o projeto. Mas, segundo a agência de notícias italiana Ansa, com o tempo foi mudando de ideia e hoje não tem a intenção de assisti-lo. Não é a primeira vez que Sorrentino cinebiografa uma figura política italiana. Em 2008, ele levou ao cinema Il divo, sobre o também ex-primeiro-ministro Giulio Andreotti. Como agora, o papel de protagonista coube a Servillo. LM/dpa _____________ A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App Os vencedores da Berlinale 2018 Melhor filme Urso de Ouro ficou com "Touch me not", da diretora romena Adina Pintilie, de 38 anos. Essa obra experimental ousada rompe fronteiras entre documentário e ficção e tematiza sem pudores a sexualidade humana.

Os vencedores da Berlinale 2018 Prêmio Especial do Júri O Urso de Prata foi para o filme "Twarz", da diretora polonesa Malgorzata Szumovska.

Os vencedores da Berlinale 2018 Prêmio Alfred Bauer O Urso de Prata para um "filme que abre novas perspectivas" foi para "As herdeiras", do diretor Marcelo Martinessi, que tem co-produção brasileira. Prêmio homenageia criador do festival.

Os vencedores da Berlinale 2018 Melhor diretor O Urso de Prata foi para o americano Wes Anderson, por "Ilha de cachorros". Este foi o único prêmio dado a um grande nome do cinema de Hollywood. Anderson não compareceu à cerimônia de entrega, e a distinção foi recebida pelo ator Bill Murray.

Os vencedores da Berlinale 2018 Melhor atriz O Urso de Prata foi para a paraguaia Ana Brun, por "As herdeiras". Conhecida por sua atuação no teatro, ela estreou no cinema neste filme, aos 68 anos.

Os vencedores da Berlinale 2018 Melhor ator O Urso de Prata ficou com o francês Anthony Bajon, por sua elogiada atuação em "La Prière".

Os vencedores da Berlinale 2018 Melhor roteiro Urso de Prata para o filme mexicano "Museo", do diretor Alonso Ruizpalacios (e). Ele recebeu o prêmio ao lado do roteirista Manuel Alcalá.

Os vencedores da Berlinale 2018 "Desempenho artístico excepcional" O Urso de Prata foi para a russa Elena Okopnaya pelo cenário de "Dovlatov".

Os vencedores da Berlinale 2018 Melhor documentário "Waldheims Walzer", da diretora austríaca Ruth Beckermann.

Os vencedores da Berlinale 2018 Melhor curta-metragem O premiado foi "The Men behind the wall", da diretora israelense Ines Moldavsky.



Leia mais