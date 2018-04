Sisi é reeleito presidente do Egito com 97% dos votos

Abdel Fattah al-Sisi foi reeleito presidente do Egito com 97,08% dos votos válidos, segundo o resultado oficial das eleições presidenciais egípcias divulgado nesta segunda-feira (02/04). A participação no pleito da semana passada, no entanto, foi de apenas 41,05% dos quase 60 milhões de eleitores.

O ex-comandante do Exército egípcio obteve quase 22 milhões de votos, enquanto seu único adversário, Musa Mustafa Musa, recebeu um pouco mais de 656 mil, somando 2,92% dos votos.

Musa, presidente do partido liberal Al Ghad, é considerado um aliado de Sisi. Ele não participou de comícios durante a campanha eleitoral e quase não fez propaganda para se tornar mais conhecido da população.

Candidatos fortes da oposição abandonaram a corrida eleitoral no início do ano. O principal adversário foi preso e seu gerente de campanha espancado, enquanto outros candidatos desistiram de concorrer sob circunstâncias obscuras.

Sisi defendeu que seu governo não teve qualquer envolvimento na retirada da oposição, e repetidamente apelou aos egípcios para que comparecessem às urnas, prometendo uma eleição justa. A oposição, por sua vez, convocou os eleitores a um boicote, classificando o pleito de "uma farsa".

A comissão eleitoral egípcia, ao divulgar o resultado das eleições nesta segunda-feira no Cairo, reiterou que a votação da segunda-feira passada foi livre e justa.

O baixo comparecimento às urnas, no entanto, representa um possível revés para Sisi, que dissera antes do pleito enxergar a votação mais como um referendo sobre sua presidência do que uma eleição genuína. A imprensa estatal descreveu a baixa participação como uma traição ao Egito.

Nas eleições presidenciais realizadas quatro anos atrás, Sisi fora eleito para seu primeiro mandato com a mesma porcentagem de votos, 97%, mas a participação fora de 47%.

Alguns eleitores disseram ter recebido incentivos, incluindo dinheiro e comida, para ir às urnas neste ano, mas sem especificar quem fez as ofertas, relatou a mídia local e internacional. Autoridades defenderam que, se isso aconteceu, não foi patrocinado pelo Estado e foi extremamente limitado.

Governo com mão de ferro

Sisi tomou o poder em julho de 2013, após a queda do então presidente, Mohammed Morsi. Em 2014, ele foi eleito presidente. Muitos egípcios consideram Sisi o "homem forte" que pôs fim ao caos após a derrubada do governante de longa data Hosni Mubarak por um levante popular, em 2001.

No entanto, grupos de direitos humanos acusam Sisi de ser ainda mais repressor que Mubarak. Isso e a contínua crise econômica, juntamente com aumentos consideráveis de preços, prejudicam a reputação do chefe de Estado, que também prometera estabilidade econômica.

O país do norte da África não conseguiu alcançar plena estabilidade desde as revoltas árabes em 2011, quando Mubarak foi derrubado. O primeiro presidente eleito democraticamente, em 2012, foi Morsi, o líder islâmico derrubado por Sisi, então comandante do Exército, um ano depois de uma série de protestos populares.

Sisi perseguiu os seguidores de Morsi e, desde 2014, governa o país com mão de ferro, reprimindo não somente a Irmandade Muçulmana e jihadistas mas também a oposição moderada, dessa maneira sufocando a sociedade civil, de acordo com organizações de direitos humanos.

EK/afp/dpa/rtr

____________

