Sem-teto invadem triplex que levou à prisão de Lula

O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) ocupou na manhã desta segunda-feira (16/04) o triplex no Guarujá (SP) pelo qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado à prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

Cerca de 30 dos militantes do MTST pularam as grades do Condomínio Solaris e invadiram o apartamento, que, segundo a Justiça, pertence ao ex-presidente. "Se é do Lula, é nosso. Se não é, por que o prenderam?", afirma faixa colocada na sacada do apartamento.

O líder do MTST e pré-candidato à Presidência pelo PSol, Guilherme Boulos, argumentou que, se o apartamento de fato pertence ao ex-presidente, os ocupantes têm o direito de permanecer. "Quem vai pedir a reintegração de posse?", questionou. Imagens da ocupação foram divulgadas nas redes sociais por Boulos e outros ativistas.

Após negociações com a Polícia Militar, os manifestantes desocuparam o apartamento, onde permaneceram por cerca de quatro horas.

De acordo com as investigações, o imóvel e a reforma, estimados em R$ 2,4 milhões, foram feitos pela empreiteira OAS em troca de favorecimentos para a empresa em contratos com a Petrobras.

O triplex no Guarujá foi bloqueado pela Justiça de São Paulo e deve ser leiloado nos dias 15 e 22 de maio. Lula está preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde 7 de abril.

