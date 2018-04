Roteiro de três dias em Nurembergue

Localizada na região da Francônia, no estado da Baviera, Nurembergue tem quase mil anos de história a oferecer. Ali residiram os imperadores do Sacro Império Romano Germânico e figuras como Albrecht Dürer, um dos mais importantes artistas do Renascimento.

Nurembergue é a cidade do pão de mel (Lebkuchen) e da famosa Feira de Natal Christkindlesmarkt, do castelo Kaiserburg e do Museu Nacional Germânico, com o maior acervo existente da história alemã.

Leia também: Dicas de turismo em Nurembergue

A essa história também pertence um triste capítulo que o visitante poderá conhecer de perto em Nurembergue, pois foi no Reichsparteigelände que os nazistas realizaram seus desfiles megalomaníacos. O Memorial dos Julgamentos de Nurembergue é outro lugar digno de uma visita para os interessados na história da Alemanha. Ambos os memoriais foram erguidos nos locais originais dos acontecimentos.

Confira dicas para três dias de passeio:

1° Dia: Centro histórico

O centro histórico (Altstadt) se encontra dentro das muralhas medievais e abriga a maioria das atrações turísticas da cidade da Francônia.

Inicie seu primeiro dia de passeio pelo Königstor, torre que marca a entrada da parte antiga da cidade, em frente à Estação Central (Hauptbahnhof). Siga então para o centro de artesanato Handwerkerhof, onde não faltam lojas de suvenires e especialidades, como o famoso Nürnberger Lebkuchen (pão de mel de Nurembergue), cafés e restaurantes.

Assistir ao vídeo 03:42 Compartilhar Conheça uma das mais famosas feiras de Natal da Alemanha Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Formspring Sonico Newsvine Link permanente http://p.dw.com/p/1HNjT Conheça uma das mais famosas feiras de Natal da Alemanha

Descendo a rua Königstrasse, você chegará à igreja Lorenzkirche, um dos mais belos prédios góticos da Alemanha. Na praça Lorenzerplatz, você passará pela fonte Tugendbrunnen e andando em direção à ponte Museumbrücke, pela casa Nassauer Haus, outro cartão-postal de Nurembergue.

Passando a ponte sobre o rio Pegnitz, você chegará à praça Hauptmarkt, onde acontece um dos eventos mais famosos da cidade: a famosa Feira de Natal de Nurembergue (Christkindlesmarkt).

Uma importante atração turística dessa praça é a Schöne Brunnen (Bela Fonte). Em forma de torre gótica, ela faz jus ao nome, mas só se trata de uma cópia, pois a fonte original está no Museu Nacional Germânico. Outra atração no Hauptmarkt é a Frauenkirche (Igreja de Nossa Senhora), uma construção do século 14 que abriga um importante altar pintado por Albrecht Dürer, um dos mais famosos filhos da cidade.

Siga então em direção à Altes Rathaus (Antiga Prefeitura). Na entrada do edifício, estão expostas cópias das joias da coroa do Sacro Império Romano Germânico, que antes se encontravam em Nurembergue. Também vale a pena ver o impressionante salão gótico dentro da prefeitura. Em frente está uma das principais igrejas da cidade, a Sebalduskirche.

E, finalmente, reserve o resto da tarde para conhecer a principal atração turística de Nurembergue: o castelo Kaiserburg, residência dos antigos imperadores do Sacro Império Romano-Germânico. O ingresso inclui uma visita ao museu, aos Palas (aposentos reais), à Doppelkapelle (dupla capela), à Tiefer Brunnen (fonte profunda) e à torre Sinwellturm, de onde se pode ter uma vista incrível da cidade.

Casas em enxaimel na Weissgerbergasse

2° Dia: Einxamel, brinquedos e Dürer

O centro histórico de Nurembergue reserva atrações suficientes para um segundo dia de visitas. Você pode começar pela ponte Fleischbrücke, decorada há mais de 400 anos com a estátua de um boi, marcando o local onde se encontrava o mercado de carne. Na esquina da Tuchgasse com Hauptmarkt, você verá a livraria mais antiga da Alemanha: Korn & Berg.

O tour agora continua em direção ao rio Pegnitz. Siga a rua Karlstrasse até a ilha fluvial Trödelmarkt (mercado das pulgas), onde hoje se encontra uma das praças mais bonitas da cidade com lojas, galerias e gastronomia individualizadas. Continuando pela ponte Karlsbrücke, você chegará a uma região idílica de lojas e cafés. Siga até a praça Unschlittplatz com a histórica Unschlitthaus.

Caminhando em direção à ponte Maxbrücke, você verá sobre a ilha fluvial no rio Pegnitz a passarela histórica Henkersteg, a torre da Henkerhaus (casa do executor), onde funciona hoje um museu de história criminal, e um lindo exemplo da arquitetura tradicional em enxaimel, a Weinstadel, edifício transformado em residência de estudantes.

Albrecht Dürer: um gênio renascentista Pintor do Renascimento Ele é o mais famoso pintor alemão da época renascentista. Nascido em 1471, Albrecht Dürer (aqui em autorretrato) foi aclamado já em vida. Seu desenho "Mãos em prece" está entre os ícones da história da arte mundial. Ele dominava todas as técnicas, entrando para a história como pintor, desenhista e mestre da gravura em madeira e metal.

Albrecht Dürer: um gênio renascentista Ourives em Nurembergue Antes porém, Dürer aprendeu o ofício de ourives com o pai, mantendo por toda a vida a perícia típica dos artesãos da Baixa Idade Média. Depois do aprendizado com um pintor, ele iniciou a obrigatória peregrinação profissional pelo Alto Reno, seguindo depois para mais longe. Porém Dürer permaneceu fiel à terra natal: nesta casa em enxaimel, trabalhou em Nurembergue de 1509 até sua morte, em 1528.

Albrecht Dürer: um gênio renascentista Mãos icônicas Albrecht Dürer foi um artista polivalente. Retratista requisitado, ele realizou encomendas para nobres e imperadores. Além de ourives, também exerceu a profissão de ilustrador. Desenhos detalhados formam a base de suas pinturas. Sua inspiração vem de temas mitológicos e da tradição cristã medieval, como no desenho "Mãos em prece", ou "Estudo para as mãos de um apóstolo", de 1508.

Albrecht Dürer: um gênio renascentista Retábulos coloridos "Mãos em prece" era um estudo preliminar para o magnífico "Altar de Heller". Os dois painéis laterais do tríptico foram pintados por Dürer, a parte central é uma cópia de Jobst Harrich. Atualmente, os painéis estão espalhados por diferentes museus. Como pintor, Dürer executou numerosos retábulos.

Albrecht Dürer: um gênio renascentista Lebre de mestre Dürer não se interessava apenas por arte e religião, mas também abordou questões científicas e estudou o ser humano e a natureza, a qual sabia reproduzir fielmente. O melhor exemplo disso é a aquarela "Lebre", de 1502, uma de suas obras mais conhecidas. Até hoje, a vivacidade do animal fascina os visitantes do Museu Albertina de Viena.

Albrecht Dürer: um gênio renascentista Rinoceronte renascentista O primeiro rinoceronte na Europa: em 1515, Dürer executou a xilogravura intitulada "Rhinocerus". O animal indiano foi trazido a Roma via Lisboa. O próprio Dürer nunca chegou a vê-lo. Ele criou a obra seguindo descrições e rascunhos de outro artista. A impressão foi feita na própria oficina de Dürer, em Nurembergue.

Albrecht Dürer: um gênio renascentista Trabalho de marketing Dürer também desenvolveu um outro talento: a autopromoção. Em vez de se isolar num ateliê, ele cuidava ativamente da distribuição de suas obras. Hoje, a história o vê também como empresário. Sua mãe (foto) e sua esposa o apoiavam na venda das obras. A técnica impressão mecânica e o fato de ele possuir oficina própria possibilitaram a venda em massa de sua produção gráfica.

Albrecht Dürer: um gênio renascentista Luta contra o plágio Albrecht Dürer foi um dos primeiros artistas a deterem o "copyright" da própria obra. Num tribunal de Veneza, ele registrou sua arte e sua marca registrada, "AD". O alemão almejava – e alcançou – ascensão social e reconhecimento. Ainda em vida, era muito conhecido e bem remunerado. A imagem mostra o brasão do artista.

Albrecht Dürer: um gênio renascentista Viagens lucrativas Em suas jornadas pelo norte da Itália e pela Holanda, Dürer conquistou novos mercados para sua arte. Consequentemente, era recebido com entusiasmo e bem aceito pela sociedade da época, e tornando-se também protegido do imperador alemão Carlos 5°. Paralelamente, ele cultivava uma outra ocupação: a teoria da arte.

Albrecht Dürer: um gênio renascentista Dürer em Frankfurt Até 1528, ano de sua morte, Albrecht Dürer executou 1.200 trabalhos. Seus quadros, xilogravuras e gravuras em metal estão hoje nos principais museus do mundo. Sua arte chegou a adornar a nota de cinco marcos na Alemanha, como se pode ver na foto. Até 2 de fevereiro de 2014 o Museu Städel de Frankfurt promove uma grande mostra dedicada ao gênio renascentista: "Dürer. Arte – Artista – Contexto." Autoria: Marie Todeskino (ca)



Depois da Maxbrücke, pegue à esquerda, siga ao longo do Pegnitz até a passarela Kettensteg, a mais antiga ponte pênsil fluvial da Alemanha, pela qual você chegará a uma área onde se sentirá na Idade Média, nas estreitas casas em enxaimel da rua Weissgerbergasse, por exemplo, onde antes moravam muitos artesãos.

Dobrando à direita na Karlstrasse, você encontrará um atrativo para adultos e crianças: o Spielzeugmuseum (Museu do Brinquedo), uma visita imperdível para quem quer conhecer 3 mil anos de história dos brinquedos – em Nurembergue acontece a famosa Feira Internacional do Brinquedo e a poucos quilômetros dali, na vizinha cidade de Zirndorf, encontra-se a sede e o parque temático Playmobil Funkpark.

Seguindo pela rua Albrecht Dürer, você chegará à outra atração imperdível: a casa onde viveu Albrecht Dürer, um dos maiores gravadores e pintores do Renascimento, que hoje foi transformada em museu. O edifício em si já é uma atração, pois simboliza uma antiga casa burguesa de Nurembergue.

3° Dia: Área de desfile do Partido Nazista e Museu Nacional Germânico

Na manhã de seu último dia em Nurembergue, visite na rua Bayernstrasse o Centro de Documentação Reichsparteitagsgelände na antiga área de desfiles do Partido Nazista, utilizada nos congressos de 1933 a 1938. Com a exposição permanente Faszination und Gewalt (Fascinação e Violência), o centro se ocupa de forma excepcional desse triste capítulo da história alemã. No extenso areal do Reichsparteitagsgelände, ainda se podem ver exemplos arquitetônicos da megalomania nazista.

Como residência dos antigos imperadores germânicos, Nurembergue foi escolhida pelos nazistas para sediar seus desfiles megalomaníacos. E foi em Nurembergue que os principais líderes nazistas foram julgados depois da Segunda Guerra. No Memorium Nürnberger Prozesse, o visitante poderá conhecer – no local original na rua Bärenschanzstrasse – a história dos Julgamentos de Nurembergue.

Depois de almoçar, aproveite a tarde para conhecer no centro histórico o Germanisches Nationalmuseum (Museu Nacional Germânico), com o maior acervo de história da cultura de toda a Alemanha, com peças que vão desde a Idade do Bronze até nossos dias.

Com sua extensa zona de pedestres, o centro histórico também convida ao passeio e às compras, como na área em torno da rua Königstrasse, da luxuosa Kaiserstrasse e, certamente, um público mais jovem vai gostar das lojas na rua Breite Gasse.

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App