Roteiro de três dias em Munique

A capital da Baviera dispensa apresentações. Para muitos estrangeiros, ela é a cara da Alemanha: cerveja, calças de couro, Oktoberfest e uma alta qualidade de vida. Mas Munique é muito mais do que isso. É uma cidade vibrante, com uma variedade de atrações culturais e muitas opções de vida noturna.

"Minga", como a metrópole é conhecida pelos locais, oferece uma mistura agradável de museus e restaurantes, salas de concertos e prédios históricos, espaços de recreação e de compras. Três dias podem ser pouco para conhecê-la, mas dá para ter um gostinho da cidade.

1° Dia: Centro histórico

Reserve o primeiro dia para conhecer o centro histórico da capital da Baviera. Há uma linha de metrô que sai da praça Marienplatz, considerada o ponto central da cidade. Ali se encontra o prédio histórico da prefeitura de Munique, cuja principal atração é um carrilhão com figuras em tamanho real, que toca diariamente às 11h e às 12h e, entre março e outubro, também às 17h e às 21h.

Continuando o passeio pelo centro, a próxima estação será a igreja de St. Peter, uma das mais antigas da cidade, cuja torre é conhecida popularmente como "Alter Peter" (Velho Pedro). Prosseguindo pela zona de pedestres, você vai chegar à famosa igreja Frauenkirche (Catedral de Nossa Senhora), um dos principais cartões-postais da cidade.

Depois da Frauenkirche, prossiga até a igreja Asamkirche, com seu magnífico interior em estilo rococó, e conheça mais sobre Munique no Stadtmuseum (Museu Municipal).

A poucos metros dali, você pode tomar um café da manhã bávaro ou almoçar num dos pontos mais agradáveis da cidade, o mercado Viktualienmarkt, uma praça de 22 mil metros quadrados de área, repleta de biergärten, barracas de feira, restaurantes e lojas com produtos de todo o mundo e especialidades bávaras – uma visita imperdível.

Além de muitos monumentos, o coração da capital bávara também é ocupado por todos os tipos de lojas. Assim, não faltarão oportunidades para fazer uma comprinha ou outra no caminho até a Residenz, onde pode-se visitar o antigo palácio dos reis da Baviera, com seus dez pátios e 130 aposentos e transformado num museu de artes decorativas.

Logo ao lado, pode-se visitar os jardins renascentistas do Hofgarten, a igreja Theatinerkirche e o monumento às vitórias militares bávaras Feldherrnhalle, outro famoso cartão-postal da cidade. Aproveite o fim do primeiro dia para jantar ou simplesmente tomar uma cerveja em outra atração obrigatória no centro histórico da capital da Baviera: a cervejaria Hofbräuhaus.

2° Dia: Arte, jardins e vitrines

Aproveite a manhã do segundo dia para conhecer a área em torno da praça Königsplatz. Com seus museus e pinacotecas, ali estão as principais coleções de arte da cidade, num espectro que vai da Antiguidade aos nossos dias.

A Glyptothek abriga uma importante coleção de esculturas gregas e romanas. Como o próprio nome revela, a Antikensammlung (Coleção de Antiguidades)mostra objetos do cotidiano e da mitologia da Antiguidade Clássica. Na Lenbachhaus, podem-se admirar importantes obras expressionistas.

A Pinakothek der Moderne (Pinacoteca Moderna) exibe arte contemporânea. A Neue Pinakothek (Nova Pinacoteca) traz pinturas que vão do classicismo ao art nouveau e, na Alte Pinakothek, o visitante encontra uma coleção importante de pinturas dos séculos 14 ao 18. Já o Museum Brandhorst possui uma interessante coleção de arte moderna.

No caminho para a próxima atração, aproveite para almoçar num dos biergärten ou passear pelo Englischer Garten (Jardim Inglês), um dos maiores parques urbanos do mundo e um dos lugares mais frequentados pelos moradores da cidade, principalmente nos meses mais quentes. Não perca os surfistas no riacho Eisbach.

Aproveite o resto do dia para passear pelas principais ruas de comércio da metrópole banhada pelo rio Isar, como a famosa rua Maximiliamstrasse, um dos endereços mais exclusivos de Munique e visita obrigatória para qualquer turista. No centro histórico, entre as praças Odeonplatz e Marienplatz, nãofaltam oportunidades para fazer compras e olhar vitrines.

Mas é na zona de pedestres entre a praça Marienplatz e a Karlsplatz, conhecida popularmente por Stachus, que se encontra um dos lugares mais movimentados da capital da Baviera, com uma oferta interessante de pequenas e grandes lojas ao longo das ruas Neuhauser Strasse e Kaufinger Strasse.

No fim do dia ou se quiser sair de noite, uma boa pedida é passear pela rua Leopoldstrasse, no movimentado bairro de Schwabing. Principalmente entre as estações de metrô Münchner Freiheit e Siegestor, o calçadão se transforma numa passarela para ver e ser visto, repleta de cafés, bares e restaurantes.

Dicas para ver Munique com outros olhos Vigilante noturno "Um vigia noturno conhece todos os becos e cantos escuros da cidade", é o que promete o guia turístico Wei(s)ser Stadtvogel. Desaconselhado para medrosos, este tour permite que os participantes assumam o papel de um vigilante noturno e patrulhem as ruas escuras do centro histórico. Para incrementar o passeio, o guia evoca velhos mitos, contos e lendas.

Dicas para ver Munique com outros olhos Quando uma camareira revela tudo A camareira Marie Louise é tudo menos discreta! Ela vai guiá-lo pelo Palácio Nymphenburg ou pela Residência de Munique, onde moravam os antigos reis da Baviera. Ela irá lhe contar como vivia realmente a nobreza por trás das portas fechadas do palácio. Intrigas, casos amorosos, escândalos de Estado e costumes à mesa – este tour pelos magníficos edifícios da realeza bávara não deixa nada em segredo.

Dicas para ver Munique com outros olhos Sobre o Estádio Olímpico A excursão pelo teto do estádio é imperdível para todos os entusiastas de esporte e arquitetura, contanto que eles não tenham medo de altura. Com tempo bom, é possível admirar tanto a beleza atemporal do Estádio Olímpico, como também a cidade inteira e os Alpes. Os mais aventureiros podem até mesmo praticar rapel, usando cordas para descer da cobertura até o gramado.

Dicas para ver Munique com outros olhos Limusine ou ônibus de dois andares? Às vezes, a forma de transporte determina a visão que se tem da cidade, e em Munique não faltam opções: existem os passeios clássicos pela cidade em ônibus de dois andares, elegantes carruagens puxadas a cavalo ou tours em limusines. É possível explorar a cidade de metrô ou de bonde. Pouco antes do Natal, é servido vinho quente em bondes históricos da capital bávara.

Dicas para ver Munique com outros olhos Sobre um patinete segway Para aqueles que querem aliar o turismo à atividade esportiva, um patinete motorizado segway é uma boa opção, tanto como parte de uma visita guiada como passeando por conta própria. O parque Englischer Garten (Jardim Inglês) é apropriado para iniciantes. Ali vale a pena dar uma parada no Eisbach, um riacho artificial onde se pode assistir a surfistas desafiando as ondas.

Dicas para ver Munique com outros olhos Delícias culinárias Para amantes da boa mesa, Munique oferece opções incríveis. Tours gastronômicos vão levá-lo ao famoso Viktualienmarkt, o mercado ao ar livre mais antigo da cidade. Ali se podem experimentar especialidades bávaras, como o prato de queijo "Brezn mit Obazda" ou "Leberkaas", embutido de carne acompanhado de salada de rabanete. E não poderia faltar cerveja, servida no "Biergarten" atrás do mercado.

Dicas para ver Munique com outros olhos Café sob o sol Apesar de ser conhecida como cidade da cerveja, Munique também tem uma rica cultura de cafés. Não somente pela qualidade da bebida, mas também por não haver nada melhor do que tomar um café sentado do lado de fora quando o tempo está bom. O café e suas tradições em Munique são o destaque do passeio que começa em frente ao Tambosi, o café mais antigo da cidade.

Dicas para ver Munique com outros olhos Horrores da Idade Média "Carrasco, meretrizes e bruxas" ou "Peste, cólera e sífilis" são os nomes de dois passeios pela cidade que já dão uma ideia de que o foco vai estar na Munique da Idade Média. De meados do século 14 até o final do século 17, Munique registrou impressionantes 25 surtos de peste. Nesses passeios, atores em trajes históricos levam os visitantes a uma viagem de volta a esses tempos obscuros.

Dicas para ver Munique com outros olhos Passeio pela história Existem tours pela cidade que se concentram, por exemplo, em princesas mimadas como Isabeau de Bavière ou governantes sedentos de poder, como Heinrich, o Leão. Esses passeios com nomes engraçados, como "Bem rugido, Leão" ou "A princesa e a ervilha", dão vida à história da cidade, proporcionando aventuras emocionantes. E não apenas para crianças. Autoria: Tankred Gugisch (ca)



3° Dia: Natureza e técnica

Use o último dia para conhecer algumas outras atrações imperdíveis da capital da Baviera. É bom começar cedo para conseguir aproveitar melhor as atrações.

Todos os anos, 5 milhões de pessoas visitam as instalações construídas para abrigar os Jogos Olímpicos de 1972 na capital da Baviera. Não deixe de ir ao Olympiastadion (Estádio Olímpico) e, se quiser ter uma visão panorâmica do conjunto, suba ao restaurante ou à plataforma de observação da Olympiaturm (Torre Olímpica), a mais de 180 metros de altura. A torre fica aberta a visitantes das 9h à meia-noite.

Em frente ao Parque Olímpico, fica o BMW Welt ou Mundo BMW, um espaço de eventos e exposições onde o cliente pode conhecer as novidades da montadora bávara e receber o seu carro novo. No entanto, a grande estrela continua sendo o edifício em forma de nuvem projetado pelo escritório austríaco Coop Himmelb(l)au. Logo em frente, vale a pena conhecer também o moderníssimo BMW Museum.

Aproveite a tarde para passear pelo rio Isar. Do centro histórico, pegue a linha de bonde (Tram) 19 e desça a rua Prinzregentenstrasse, passando pelo Bayerisches Nationalmuseum (Museu Nacional Bávaro). Atravesse a ponte Luitpoldbrücke até a estátua do Friedensengel (Anjo da Paz), outro símbolo de Munique. Continuando nas margens do Isar, você chegará à ponte Ludwigsbrücke. Mas para economizar tempo, pegue a linha 17 na praça Max-Weber-Platz e desça na Ludwigsbrücke.

Além de uma bela vista do Isar, a poucos metros da ponte Ludwigsbrücke, numa ilha fluvial, você vai se deparar com uma das principais atrações de Munique: o Deutsches Museum ou Museu Alemão, o mais visitado da Alemanha. Com 45 mil metros quadrados de área de exposição, ele é um dos maiores museus tecnológicos e de ciências naturais do mundo.

Nele, é possível acompanhar a evolução das ciências naturais através de objetos e experimentos e conhecer grandes contribuições alemãs e internacionais para a evolução da tecnologia, como submarinos, aviões, instrumentos, satélites e foguetes – originais. Uma tarde talvez seja pouco para percorrer todas as 53 seções do museu, mas ele é certamente um bom motivo para retornar à bela capital da Baviera.

