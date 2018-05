Roteiro de três dias em Heidelberg

Poupada de bombardeios durante a Segunda Guerra, Heildelberg, cidade do estado de Baden-Württemberg, tornou-se um dos principais destinos turísticos da Alemanha, com o famoso Castelo de Heidelberg (Heildeberg Schloss), suas praças, ruelas e ruas idílicas.

A beleza natural do entorno é garantido pelo Vale do Neckar, rio que banha Heidelberg. A cidade também abriga a mais antiga universidade da Alemanha, onde já estudaram e lecionaram dezenas de ganhadores do Prêmio Nobel.

Para quem tem pouco tempo, dois dias são suficientes para conhecer o centro histórico e o castelo, mas reserve um terceiro dia para passear pelo Neckar ou visitar atrações próximas à cidade universitária.

1° Dia: Centro histórico e universidade

Embora o Castelo de Heidelberg (Heidelberger Schloss) seja a atração mais conhecida da cidade universitária, reserve o primeiro dia para conhecer o centro histórico com suas antigas construções, praças e ruelas idílicas.

Comece o passeio pela Kornmarkt, uma praça construída no século 16 e circundada de prédios históricos, como o Palácio Graimberg e o Palácio Príncipe Carlos, com um chafariz e uma estátua barroca de Nossa Senhora no centro.

Pela Karlstrasse, você chega à Karlsplatz, de onde se tem uma primeira vista mais próxima do castelo. Essa praça também é rodeada de construções antigas, que abrigam hoje instituições como a Academia de Ciências de Heidelberg.

Retorne pela Hauptstrasse até a Marktplatz, a principal praça do centro histórico, com o prédio barroco da prefeitura (Rathaus) e a Herkulesbrunnen (Fonte de Hércules) no centro. Do outro lado da praça, está a Heiliggeistkirche (Igreja do Espírito Santo), uma igreja-salão gótica que hoje pertence à Igreja Evangélica.

Se o tempo estiver bom, não deixe de subir os 200 degraus da torre, de onde se podem ver as ruínas do castelo e o Vale do Neckar. Os estandes nas laterais da igreja, onde hoje são vendidos suvenires e flores, são um resquício medieval.

Dez razões para amar Heidelberg Panorama inspirador A ponte, o centro histórico, o castelo – esse panorama fascinou poetas, pintores e filósofos. Já o grande Johann Wolfgang Goethe escreveu há mais de 200 anos: "A cidade, com sua localização e todo seu entorno é, pode-se dizer, algo perfeito."

Dez razões para amar Heidelberg Ponte antiga A ponte antiga é um dos símbolos da cidade. Já em 1284 havia neste local sobre o rio Neckar uma ponte de madeira, mas que era regularmente destruída pelas enchentes. Apenas em 1788 foi construída a ponte de pedras, ligando o centro histórico às margens do rio, do outro lado.

Dez razões para amar Heidelberg Ruínas famosas Sobre o centro histórico se elevam as ruínas do castelo destruído no século 17 por tropas francesas. Justamente esta aura mista de pompa e finitude dá charme ao lugar até hoje.

Dez razões para amar Heidelberg Cenários românticos O castelo de Heidelberg é indiscutivelmente a principal atração da cidade. Alguns salões restaurados durante a reforma feita no século 19 podem ser visitados. Mas também as ruínas são uma atração interessante para os milhões de turistas do mundo todo.

Dez razões para amar Heidelberg Centro histórico A planta do centro histórico remonta à Idade Média, e a maioria das fachadas ainda é da era barroca. Há muitos pequenos cafés, restaurantes e lojas voltadas para o turismo. Especialmente os visitantes dos Estados Unidos e do Japão amam esta cidade de contos de fadas.

Dez razões para amar Heidelberg Digníssima universidade "Sempre aberta" é o lema da Universidade de Heidelberg, fundada em 1386 e, portanto, a mais antiga da Alemanha. Hegel, Bunsen, Habermas – filósofos e cientistas famosos se formaram aqui. E alguns estudantes nem sempre eram bem comportados...

Dez razões para amar Heidelberg Cadeia para estudantes "Distúrbios noturnos" causados por universitários bêbados ou brigões davam até quatro semanas de detenção. A peculiaridade é que eles podiam assistir às aulas, mas depois tinham que retornar à "cadeia para estudantes", onde muitos deixavam suas marcas.

Dez razões para amar Heidelberg Cidade da leitura Grandes pensadores escreveram poesias e livros inteiros sobre Heidelberg. Goethe, Eichendorff, Hölderlin, Jean Paul, Mark Twain: todos estiveram aqui. E ainda hoje a cidade se destaca pelos seus escritores. O ponto alto é o festival de literatura, que acontece todos os anos. Por isso, desde 2014, Heidelberg é considerada pela Unesco a Cidade da Literatura na Alemanha.

Dez razões para amar Heidelberg Atração na ponte Já no século 15 se falava de um macaco na antiga ponte de Heidelberg. A figura de bronze colocada ali em 1979 logo virou atração turística. Dizem que quem toca na figura algum dia voltará à cidade.

Dez razões para amar Heidelberg Show de luzes O show de fogos sobre o castelo em meados do ano atrai milhares de visitantes. Munidas de cobertores e lanches, já várias horas antes do começo do espetáculo, as pessoas ocupam os gramados ao longo do rio para garantir a melhor vista ao espetáculo. E quando, à noite, o castelo é iluminado pelas luzes coloridas dos fogos de artifício, a cidade faz jus à imagem de destino favorito dos românticos. Autoria: Kerstin Schmidt (rw)



Continue na Hauptstrasse e dobre à esquerda na ruela Heugasse. Você vai se deparar com a bela fachada barroca da Igreja dos Jesuítas (Jesuitenkirche). Os jesuítas tiveram importante participação acadêmica e escolar na cidade universitária, uma história que pode ser conhecida mais de perto no Museu de Arte Sacra e Liturgia.

Reserve a tarde para conhecer a mais antiga universidadeda Alemanha. Mas antes, que tal almoçar num dos melhores restaurantes universitários da Alemanha? A velha estrebaria medieval na rua Marstallhof é um dos prédios mais antigos de Heidelberg e abriga hoje um dos melhores restaurantes universitários da Alemanha (Zeughaus Mensa im Marstall), aberto a todos. Se o tempo permitir, você pode almoçar no pátio, sob a sombra de castanheiras.

O tour universitário continua na praça Universitätsplatz, no prédio da Alte Universität (Velha Universidade) na rua Grabengasse. No Museu da Universidade (Universitätsmuseum), você pode conhecer mais sobre os quase 650 anos da instituição. Localizada no mesmo edifício, a Alte Aula (Antigo Salão Nobre) é uma visita obrigatória. O espaço foi reformado no estilo do renascimento italiano no final do século 19.

Por trás do prédio da Antiga Universidade, está a Prisão dos Estudantes (Studentenkarzer), onde até 1914universitários poderiam ser detidos por delitos menores. Os milhares de grafites nas paredes das celas são testemunho dessa época.

Continuando pela Grabengasse, chega-se à Universitätsbibliothek (Biblioteca da Universidade), o prédio mais belo da instituição, construído em estilo eclético em 1905.

Reserve a noite para jantar num dos muitos restaurantes no centro histórico da cidade e provar a gastronomia e vinhos da região. Além disso, opções culturais, bares e baladas não faltam na cidade universitária.

2° Dia: Castelo de Heidelberg e Caminho dos Filósofos

Dedique a manhã do segundo dia para o Castelo de Heidelberg (Heidelberger Schloss), a principal atração da cidade. Situado na colina Königsstuhl, ele foi construído a partir do século 15 como residência real.

A forma mais fácil de chegar ao castelo é com um trenzinho a partir da estação Bergbahn, localizada perto da praça Kornmarkt no centro histórico. Desça na estação Schloss. A poucos metros dali se vê o moderno prédio do Centro de Visitantes (Besucherzentrum), onde se pode comprar o ingresso. Antes de entrar no castelo, aprecie a vista no terraço Stückgarten, logo à esquerda do caminho que leva à entrada principal.

Para entrar no pátio (Schlosshof) é preciso passar por uma ponte sobre um fosso (Hirschgraben) onde antes eram mantidos ursos e veados. À esquerda do pátio está o prédio do Ruprechtsbau, que abriga os aposentos mais antigos do castelo.

Na parte norte do Schlosshof vê-se a pomposa fachada do Friedrichsbau, com uma capela no térreo onde ainda hoje se realizam casamentos. Por falar nisso, as ruínas são um disputado cenário para álbuns de casamento. Dentro do castelo há ainda o Museu da Farmácia (Apothekenmuseum) e o maior barril de vinho do mundo, o Grosses Fass, com capacidade para mais de 200 mil litros de vinho.

À direita do Friedrichsbau, uma passagem leva ao terraço com a famosa vista panorâmica sobre o rio Neckar e a cidade de Heidelberg. Antes de partir, não deixe de visitar os jardins Schlossgarten e o restante das muralhas destruídas pelos franceses. A vista também é espetacular.

Para a tarde do segundo dia, primeiro, volte ao centro histórico com o funicular e, pela rua Steingasse, você chega à ponte Alte Brücke (Ponte Velha), que já foi cantada em verso e prosa pelos maiores poetas do romantismo alemão e de onde se pode ter uma vista incrível da cidade e do Neckar.

Caminho dos Filósofos no outono

Atravessando a ponte, siga o Schlangenweg, uma passagem sinuosa e um pouco íngreme até o Philosophenweg (Caminho dos Filósofos). Dali se pode ter uma das vistas panorâmicas mais impressionantes do Castelo de Heidelberg e do centro histórico. Para os menos acostumados a caminhadas, pode-se chegar de forma mais fácil a esse famoso passeio por meio da rua Ladenburger Str., no bairro de Neuenheim.

Aproveite o resto do dia para flanar ou fazer compras em Neuenheim, região mais exclusiva e menos turística, ou nas ruas entre as praças Bismarckplatz e Kornplatz, no centro histórico.

A zona de pedestres na Hauptstrasse é considerada uma das mais belas da Europa. Nas ruas Plöck e Untere Strasse, encontram-se várias lojas. Galerias e lojas de antiguidades também se espalham ao longo da rua Friedrich Ebert Anlage. Em meio a tudo isso, não faltam cafés e restaurantes em praças e ruelas idílicas.

3° Dia: Vale do Neckar, Palácio Schwetzingen, Kurpfälzisches Museum

De abril até outubro, quando o clima está mais quente, é possível andar de navio pelo rio Neckar, passando por castelos, florestas e vilarejos do Vale do Neckar. A empresa Weisse Flotte Heidelberg oferece tours diários, saindo em vários horários e com diferentes durações, a partir de Heidelberg. Um programa imperdível se o tempo estiver bom.

Vale a pena visitar o Palácio Schwetzingen, a residência de verão dos príncipes-eleitores do Palatinado. Ali você pode saber sobre a glamorosa vida na corte e passear por um dos mais belos jardins barrocos da Alemanha, entre fontes, esculturas e templos. A viagem de Heidelberg a Schwetzingen, om o ônibus Rhein-Neckar-Bus 717 na direção de Speyer, dura meia hora.

Quem quiser saber mais sobre o passado dessa região da Alemanha pode visitar o Kurpfälzisches Museum (Museu do Eleitorado do Palatinado), no centro histórico de Heidelberg, com peças preciosas dos príncipes-eleitores do Palatinado.

