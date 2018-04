Roteiro de três dias em Dresden

Muitos acreditam que um dia seja suficiente para conhecer o que a capital da Saxônia tem a oferecer. Ledo engano, pois Dresden e seus entornos estão entre as regiões mais belas do continente europeu. Sendo assim, uma visita de três dias inteiros está de bom tamanho.

Se estiver vindo de trem a partir de Berlim ou Praga, você vai vivenciar uma viagem inesquecível pelo Vale do Elba, rio que banha a metrópole saxã, ladeado por castelos e mansões.

Assim como Munique, Dresden foi capital de um reino, que teve em figuras como Augusto, o Forte e seu filho Frederico Augusto 2° grandes incentivadores das artes. A eles se devem muitos dos edifícios e coleções de renome mundial dos diversos museus da cidade. Sem esquecer também daquele que é ainda hoje um produto de exportação da Saxônia: a porcelana.

Em Dresden, o visitante poderá admirar um dos mais belos conjuntos arquitetônicos barrocos da Europa. No entanto, muito do que você está vendo foi reconstruído após a destruição completa da cidade por bombardeios aliados nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial.

A capital da Saxônia não é somente história, mas também um polo econômico e um centro cultural pulsante no coração da Europa. Além disso, em seu entorno se encontra uma das paisagens naturais mais belas da Alemanha: o Parque Nacional da Suíça Saxônica, uma visita imperdível.

Dez razões para conhecer a Saxônia Dresden Cultura, arte e igrejas: Dresden, a capital da Saxônia, é um paraíso para turistas. A igreja Frauenkirche (no centro da foto) foi destruída no final da 2ª Guerra, e durante décadas suas ruínas foram um monumento à paz . A reconstrução começou só depois da reunificação alemã. Tentou-se usar a maior quantidade de material original possível. O símbolo de Dresden foi reaberto em 2005.

Dez razões para conhecer a Saxônia Os gramados junto ao Elba A silhueta marcante da cidade, com seu centro histórico barroco, pode ser observada dos gramados na outra margem do rio Elba. Nos 30 km de área em grande parte livre de construções, há muito espaço para passeios e piqueniques, ou mesmo projeções de filmes e concertos ao ar livre.

Dez razões para conhecer a Saxônia "Suíça Saxônica" Seguindo o Elba rio acima, em poucos quilômetros se chega na Suíça Saxônica, como é chamada a formação montanhosa de arenito. A principal característica da região, que é um parque nacional, são formações rochosas bizarras, de até 730 metros de altura. Um ótimo local para escaladas ou mesmo caminhadas.

Dez razões para conhecer a Saxônia Leipzig A cidade, que começou como centro de comércio e local de exposições, é profundamente ligada a Johann Sebastian Bach. O compositor e organista não nasceu em Leipzig, mas ali trabalhou. Lá ficam o Arquivo de Bach, o museu sobre ele e é realizado um festival anual em sua homenagem. Seu túmulo está na igreja de São Tomás, onde ele dirigiu o Thomanenchor, coral de crianças e jovens, de 1723 a 1750.

Dez razões para conhecer a Saxônia Espírito vibrante e criativo Leipzig já tem mais de mil anos, mas nem por isso é ultrapassada. Justamente os mais jovens gostam de morar na cidade porque o custo de vida é mais baixo do que em Berlim. Muitos artistas montaram estúdios nas antigas fábricas no oeste da cidade. Os inúmeros bares e galerias de arte refletem o espírito vibrante e criativo de Leipzig.

Dez razões para conhecer a Saxônia Cordilheira Erzgebirge Caminhadas no verão e esqui no inverno. E isso em dois países. A fronteira entre Alemanha e República Tcheca passa pela cordilheira Erzgebirge. No lado alemão, na montanha Fichtelberg, fica Oberwiesenthal, que com sua altitude de 914 metros é a cidade mais alta da Alemanha.

Dez razões para conhecer a Saxônia Porcelana de Meissen A cidade de Meissen é conhecida pela sua porcelana. Em 1708, foi produzida na cidade a primeira porcelana europeia. O símbolo da manufatura de porcelanas são duas espadas cruzadas. A porcelana de Meissen é um dos produtos alemães mais conhecidos no exterior.

Dez razões para conhecer a Saxônia Görlitz A cidade da Alemanha que fica mais ao leste do país resistiu praticamente imune à destruição da 2ª Guerra. Por isso, Görlitz se destaca por sua impressionante arquitetura, com 4 mil prédios históricos de diferentes épocas. Isso atraiu a indústria do cinema, que faz ali muitos filmes, como "O Grande Hotel Budapeste". Muitos até chamam a cidade de Görliwood.

Dez razões para conhecer a Saxônia A minoria sórbia Reconhecidos como minoria nacional na Alemanha, os sórbios são um povo de origem eslava que vive em partes de Brandemburgo e da Saxônia. Os sórbios são conhecidos por seus trajes típicos, usados apenas em datas especiais, como na foto, durante o festival internacional do folclore.

Dez razões para conhecer a Saxônia Os jardins do Muskauer Park A partir de 1815, o príncipe Hermann von Pückler fez esta obra-prima do paisagismo. O parque tem um castelo e se estende ao longo das margens do rio Neisse, que marca a fronteira entre a Alemanha e a Polônia. Com 522 hectares, o jardim com inúmeros lagos, prados, riachos e pontes, foi um dos primeiros em estilo inglês na Alemanha. Autoria: Lina Elter (rw)



1° Dia: Centro histórico e passeio pelo Elba

Começando o dia com um passeio pelo centro histórico de Dresden, você entenderá por que a cidade é chamada de Florença do Elba e por que seu entorno e silhueta inconfundíveis já foram cantados em verso e prosa e eternizados por pintores como Canaletto e Caspar David Friedrich.

Começando pela praça Theaterplatz, o primeiro prédio a lhe chamar atenção deverá ser certamente a ópera Semperomper, um edifício neobarroco onde nada menos que compositores como Richard Wagner fizeram suas estreias. A estátua equestre no meio da praça é do rei Johann.

Do outro lado da praça, você verá a Hofkirche, uma igreja católica em estilo rococó com uma marcante torre de 90 metros de altura. Vale a pena dar uma olhada no interior. O prédio classicista na esquina da praça é outra joia arquitetônica, a Altstädter Wache foi construída no século 19 como estação de polícia e abriga hoje um centro de informações turísticas e um café.

Na praça Schlossplatz, fica outro cartão-postal de Dresden: a ponte barroca Augustusbrücke, construída por Augusto, o Forte, interligando o centro histórico ao bairro de Neustadt.

Continue ao longo do terraço Brühlsche Terrasse. Além da vista espetacular sobre a cidade e o vale do rio Elba, você poderá tomar um café antes de prosseguir pelo passeio de 500 metros de comprimento ladeado por prédios históricos, como a Kunstakademie (Academia de Belas-Artes), com sua cúpula de vidro.

No final do terraço, você passará pelos jardins Brühlscher Garten. Desça a escadaria sinuosa até a entrada da antiga fortaleza Festung Dresden. Depois de passar pelo museu Albertinum, com sua famosa coleção de pinturas e esculturas, volte pela Salzgasse em direção à igreja Frauenkirche. Esse importante símbolo da cidade foi completamente destruído na Segunda Guerra e reinaugurado em 2005, após a reconstrução, pedra por pedra, com a ajuda de doações de todo o mundo.

Antes de prosseguir seu passeio, você poderá almoçar num dos muitos restaurantes da área em torno da Frauenkirche na praça Neumarkt, onde você verá uma estátua de Martinho Lutero.

Aproveite a tarde para conhecer Dresden, suas pontes e edifícios históricos a partir de outra perspectiva: num passeio de barco sobre o rio Elba. Abaixo do terraço Brühlsche Terrasse se encontra um ponto de embarque. Há tours de barcos com diferentes tipos de duração. Além da vista sobre o centro histórico da cidade, você também poderá se deleitar com o bairro de mansões de Loschwitz, passando por palácios e sob as famosas pontes do Elba.

2° Dia: Museus e Neustadt

Reserve a manhã do segundo dia para conhecer no centro histórico um dos mais importantes conjuntos de museus da Europa: o Residenzschloss (Palácio Real) e o Zwinger.

Partindo da praça Neumarkt, ao longo da rua Augustusstrasse, você irá se deparar com o famoso painel Fürstenzug (Procissão de Príncipes). Os seus cem metros de comprimento e 25 mil azulejos de porcelana Meissen contam a história de quase 800 anos de soberanos da dinastia Witten.

A entrada no complexo renascentista é feita pelo portão Georgentor. Você chegará então ao Stallhof, uma das mais antigas praças de torneio ainda preservadas. O Palácio Real abriga o Kupferstichkabinett, uma das mais importantes coleções de gravuras do mundo com originais de Dürer, Rembrandt e Caspar David Friedrich.

Imperdível é uma visita à Grünes Gewölbe ou Abóbada Verde. Entre 1723 e 1729, Augusto, o Forte transformou a sala do tesouro num museu para as joias da coroa. No espaço – que ficou conhecido por Grünes Gewölbe (Abóbada Verde), devido à cor das paredes – o monarca reuniu uma das coleções de joias reais mais valiosas da Europa, além de peças de marfim, bronze e pedras preciosas.

Há também o gabinete de moedas Münzkabinett e o gabinete de armaduras Rüstkammer. O museu fecha às terças-feiras. Para visitar a parte histórica da Grünes Gewölbe no térreo é preciso comprar o ingresso com hora marcada, já que o número de visitantes é limitado a cerca de cem pessoas por hora.

Bem próximo ao Palácio Real está o Zwinger, um dos mais importantes testemunhos do barroco europeu. Seu nome remonta a uma antiga fortaleza, mas hoje os prédios desta obra de arte total abrigam uma das mais importantes coleções de pintura e escultura da Alemanha. Ali está, por exemplo, a Madona Sistina, uma das atrações de Dresden, pintada por Rafael Sanzio.

Para a tarde, um programa menos histórico, mas igualmente interessante: conhecer o movimentado bairro de Neustadt (cidade nova). A partir da praça Alaunplatz, desça a rua Alaunstrasse até a galeria Kunsthofpassagen, composta de cinco pátios com diferentes lojas, bares e clubes.

Continue pela Görlitzer Strasse e depois pegue à esquerda na Louisenstrasse e, depois, à direita na Pulsnitzer Strasse, onde você passará pelo antigo cemitério judeu (Alter Jüdischer Friedhof) e pela igreja Martin-Luther-Kirche. Virando à esquerda na rua Bautzner Strasse, você chegará à Pfundsmolkerei, a "mais bela leiteria do mundo". Adornada com azulejos art nouveau, ela atrai inúmeros turistas que vão ao local comprar leite, queijo, chocolate e outros produtos.

Com seus muitos bares, restaurantes e clubes, Neustadt se tornou o local ideal para sair à noite. Como o bairro foi menos bombardeado que o centro de Dresden, o seu conjunto arquitetônico do fim do século 19 é um convite a um passeio também durante o dia. Outra atração do bairro é a ousada ampliação do Museu Histórico Militar (Militär Historisches Museum), assinada por Daniel Libeskind, arquiteto do Ground Zero em Nova York.

A Ópera Semper, em Dresden História turbulenta Ela é um destaque do centro histórico de Dresden. Poucos sabem que este prédio já é a terceira versão da Ópera Semper. A primeira, de 1840, foi totalmente destruída por um incêndio. A segunda foi arrasada pelas bombas da Segunda Guerra Mundial. A cuidadosa reconstrução de edifício se deve também à insistência dos habitantes da cidade.

A Ópera Semper, em Dresden Projeto desenhado no exílio Assim era a primeira versão da Ópera Semper, que pegou fogo em 1869. O arquiteto Gottfried Semper, autor do projeto, foi encarregado de reconstruir o edifício, mas não podia voltar à cidade, por ser procurado pela polícia, acusado de participar das revoluções de 1848. Ele projetou a nova construção no exílio, em Viena, e seu filho Manfred liderou as obras em Dresden, seguindo as instruções do pai.

A Ópera Semper, em Dresden Destruição na Segunda Guerra Mas a segunda versão da Ópera Semper também não durou muito. O bombardeio de Dresden, em fevereiro de 1945, destruiu palco e auditório. O resto do edifício foi consumido por um incêndio. Nos anos do pós-guerra, a fachada foi refeita, e a reconstrução do interior começou em 1977. Exatamente 40 anos depois de sua destruição, a ópera foi reaberta em 13 de fevereiro de 1985.

A Ópera Semper, em Dresden Gesso minimiza risco de incêndio Graças aos inúmeros esboços originais de Semper, muitos detalhes puderam ser reconstruídos. Nos trabalhos no teto do foyer, os restauradores descobriram até mesmo alguns afrescos originais. O revestimento da parede, que parece de carvalho, é feito de gesso pintado. Com a ideia, Semper visou reduzir o risco de incêndio.

A Ópera Semper, em Dresden Suntuosas escadarias As colunas de mármore no hall de entrada, através do qual o visitante se aproxima do salão, o ponto alto da casa, também são imitações. Elaboradas meticulosamente, elas não se prestaram a reduzir custos, mas a corresponder ao estilo escolhido por Semper: o alto renascimento italiano.

A Ópera Semper, em Dresden Camarote para convidados No salão da Ópera Semper, a reconstrução trouxe algumas mudanças. Para uma melhor visualização, o piso e as fileiras de assentos foram ligeiramente inclinados. Para ganhar mais espaço, a parede foi colocada uns poucos metros para fora. Em troca, diversos camarotes deixaram de existir. Apenas um sobrou, bem no meio, reservado a convidados do governo do estado da Saxônia.

A Ópera Semper, em Dresden Lugares cobiçados Concertos, óperas e balés são realizados neste palco frequentemente com casa lotada. A Ópera Semper, com seus 1.300 assentos, é a casa de ópera economicamente mais lucrativa da Alemanha. Atores e cantores não precisam de microfone, graças à excelente acústica. A orquestra da casa, a Sächsische Staatskapelle, está entre as mais antigas do mundo.

A Ópera Semper, em Dresden Original derretido O lustre, pendurado no teto ornamentado do salão, pesa 1,9 tonelada e é preso por inúmeras cordas. Ele sobreviveu, como por milagre, às bombas na Segunda Guerra, mas não à sede por metais não ferrosos dos primeiros anos da Alemanha Oriental. O original foi derretido. O lustre atual é uma réplica.

A Ópera Semper, em Dresden Foyer principal Estes corredores arqueados do saguão principal no primeiro andar encantam os visitantes da ópera nas pausas dos espetáculos. Aqui também os ornamentos do teto em estuque puderam ser restaurados de acordo com os desenhos originais de Semper. As grandes janelas convidam a um olhar para fora, onde fica a Theaterplatz, a praça mais importante de Dresden do ponto de vista da história da arquitetura.

A Ópera Semper, em Dresden Theaterplatz Nos arredores da Theaterplaz (praça do teatro) estão a igreja barroca Katholische Hofkirche e o palácio renascentista Residenzschloss, onde residiam os reis, e que foi recentemente restaurado. No canto direito, o Schinkelwache, prédio em estilo clássico. No verão, a praça é palco de concertos ao ar livre.

A Ópera Semper, em Dresden A Florença do Elba A Ópera Semper (no canto direito) é uma das várias atrações turísticas reconstruídas do centro antigo de Dresden. Para os habitantes de Dresden, ela é mais do que uma mera casa de ópera. Graças à sua restauração, o edifício devolveu à cidade um pedaço de sua antiga silhueta, assim como de sua identidade, se tornando um sinal de reconciliação com o passado. Autoria: Elisabeth Jahn (md)



3° Dia: Passeios e Suíça Saxônica

Há várias formas de aproveitar o seu último dia em Dresden: no bairro de Loschwitz, você pode pegar o Schwebebahn (trem elevado) até Oberloschwitz. Outra opção é conhecer a Gläserne Manufaktur (Manufatura Envidraçada), onde os visitantes podem observar em pequenos grupos a montagem de carros elétricos da Volks. O antigo prédio da fábrica de cigarros Yenidze, com sua arquitetura oriental, também é outra atração arquitetônica da cidade.

A Saxônia é também o berço da porcelana europeia, cuja fabricação foi descoberta por um alquimista a encargo de Augusto, o Forte. A noroeste de Dresden se encontra a cidade de Meissen e sua famosa fábrica do produto que ficou conhecido como "ouro branco".

Para quem gosta de natureza, um passeio ao Parque Nacional da Suíça Saxônica (Sächsiche Schweiz) é imperdível. A beleza da região montanhosa já inspirou pintores como Caspar David Friedrich. A área possui centenas de trilhas, oferecendo condições ideais para caminhadas e prática de rapel.

A ponte Bastei possibilita aos visitantes uma vista espetacular sobre as rochas e já é uma atração turística há quase 200 anos. A fortaleza Festung Königstein e o centro histórico da cidade de Pirna são outras boas opções para quem visita a região da Suíça Saxônica.

