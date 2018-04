Roteiro de três dias em Berlim

Conhecer a capital alemã em 72 horas pode exigir disciplina, mas como o tempo está se tornando um artigo de luxo e, para muitos, Berlim não é a única estação em sua visita à Europa, um roteiro de três dias inteiros pode dar conta das principais atrações.

1° Dia: Lugares marcantes de Berlim

Depois da Reunificação da Alemanha, em 1990, o centro de Berlim voltou a ser o bairro de Mitte. Nada melhor que começar o primeiro dia na cidade passeando a pé pela avenida Unter den Linden até a praça Pariser Platz, onde você vai se deparar com o Portão de Brandemburgo (Brandenburger Tor), um dos principais cartões-postais da capital e da Alemanha.

Bem próximo dali está o Memorial do Holocausto. Composto de mais de 2,7 mil colunas de concreto, o monumento e centro de documentação lembra a morte de milhões de judeus pelo regime nazista. Caminhando um pouco, logo se chega à praça Potsdamer Platz, região ocupada por modernos prédios de escritórios e apartamentos, cinemas, shoppings e restaurantes – um ótimo lugar para almoçar.

Assistir ao vídeo 03:36 Compartilhar City tour barato por Berlim a bordo do ônibus 100 Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Formspring Sonico Newsvine Link permanente http://p.dw.com/p/1JluW City tour barato por Berlim a bordo do ônibus 100

Uma fileira de paralelepípedos marca o lugar por onde passava o Muro de Berlim, que caiu em 1989. Seguindo esse percurso a partir da Potsdamer Platz, você chegará à Topografia do Terror (Topographie des Terrors), memorial erguido no local da antiga sede da polícia secreta nazista (Gestapo), e logo ao lado você pode visitar o Memorial do Muro de Berlim (Gedenkestätte Berliner Mauer), com um dos últimos trechos existentes do Muro. Ambos os memoriais ajudam a entender e a visualizar melhor dois capítulos marcantes da história alemã no século 20.

Completando essa aula de história, você poderá visitar pouco mais adiante o célebre posto de fronteira Checkpoint Charlie, localizado na rua Friedrichstrasse. Foi ali que tanques de guerra americanos e soviéticos se posicionaram frente a frente em 1961 – ano de construção do Muro de Berlim – prontos para atirar.

Continuando o tour na Friedrichstrasse, além de passar por lojas icônicas como as Galeries Lafayette, você chegará ao rio Spree. Dobre à esquerda e encerre o seu dia passeando pelas margens, onde não faltam bares e restaurantes ao ar livre.

2° Dia: Charme ocidental e tour de barco

Comece o seu segundo dia visitando o Palácio de Charlottenburg (Schloss Charlottenburg), no bairro de Charlottenburg-Wilmersdorf. Os jardins do edifício, construído no estilo barroco como residência de verão dos reis da Prússia, são um convite a um belo passeio.

O palácio se localiza às margens do rio Spree. Ao lado do palácio, há um ponto de embarque. Ali você pode pegar um barco que lhe leva, por exemplo, até a área governamental (Regierungsviertel), em Mitte. É bom lembrar que as rotas funcionam somente de março/abril a outubro/novembro.

Descendo próximo à Chancelaria Federal (Bundeskanzleramt), você pode ir a pé até o prédio do Reichstag, sede do Bundestag (Parlamento). Para subir na cúpula, é preciso reservar com antecedência.

O passeio continua agora na direção da antiga Berlim Ocidental. Perto do Reichstag, você pode pegar o célebre ônibus 100, que proporciona um verdadeiro tour pela cidade, passando pela Casa das Culturas do Mundo (Haus der Kulturen der Welt), Palácio Belevue, Coluna da Vitória (Siegessäule), Arquivo da Bauhaus até a estação Zoologischer Garten (Jardim Zoológico). Trata-se de um ônibus de linha com preço de passagem normal.

No antigo centro da Berlim Ocidental, você pode almoçar e visitar diversas atrações, como a Kurfürstendamm, a principal rua de compras da cidade, o Jardim Zoológico e a Igreja da Memória (Gedächtniskirche). É uma área cheia de cafés, restaurantes e muitas lojas, como no Bikini Berlin, o primeiro Concept Mall da capital alemã, com um terraço com vista para o Jardim Zoológico.

Ilha dos Museus em Berlim Ilha dos Museus Maquete virtual do plano diretor da Ilha dos Museus, com projetos de reforma e ampliação dos prédios históricos no centro de Berlim. Vista do lado oeste. Da esquerda para a direita: Museu Bode, Museu de Pérgamo, Novo Museu, Antiga Galeria Nacional (atrás) e Museu Antigo.

Ilha dos Museus em Berlim Museu Antigo O Museu Antigo (Altes Museum), na Ilha dos Museus, em Berlim foi um projeto de Karl Friedrich Schinkel construído de 1825 a 1830.

Ilha dos Museus em Berlim Museu Antigo, vista noturna O Museu Antigo abriga a Coleção de Antiguidades Clássicas dos Museus de Berlim. O prédio, um dos mais importantes no mundo em seu gênero, é considerado um dos principais trabalhos de Schinkel.

Ilha dos Museus em Berlim Ilha dos Museus, vista noturna O jardim Lustgarten à noite, visto a partir do rio Spree, com o Museu Antigo e a Catedral de Berlim.

Ilha dos Museus em Berlim Escultura, torre e catedral Vista da Catedral de Berlim e da torre de televisão. Escultura "Amazona lutadora" (August Kiss, 1842), em frente ao Museu Antigo.

Ilha dos Museus em Berlim Antiga Galeria Nacional A Antiga Galeria Nacional (Alte Nationalgalerie) foi construída entre 1866 e 1876 por Heinrich Strack sobre um projeto de August Stüler.

Ilha dos Museus em Berlim Antiga Galeria Nacional O prédio da Antiga Galeria Nacional combina diferentes tipos de elementos arquitetônicos. A fachada e as meias colunas lembram um templo, a escadaria monumental parece ser de um castelo e a abóbada parece de uma igreja.

Ilha dos Museus em Berlim Novo Museu O Novo Museu (Neues Museum) foi projetado entre 1843 e 1855 por Friedrich August Stüler. O prédio foi reformado e reaberto ao público em 2009.

Ilha dos Museus em Berlim Fachada do Museu Bode O Museu Bode (leia-se Bôde) leva o nome de Wilhelm von Bode, criador do Museu Kaiser Friedrich, que mudou de nome em sua homenagem em 1904.

Ilha dos Museus em Berlim Museu Bode O Museu Bode abriga uma rica coleção de esculturas e arte bizantina, além de uma das maiores coleções de numismática do mundo.

Ilha dos Museus em Berlim Museu Bode, vista noturna Em 2006, o museu foi reaberto depois de as obras da reforma terem levado seis anos.

Ilha dos Museus em Berlim Bode e Pérgamo Vista da ala oeste do Museu Bode ao longo do rio Spree, com Museu de Pérgamo ao fundo.

Ilha dos Museus em Berlim Pavilhão temporário Vista noturna do antigo pavilhão de exposições temporárias (d.), no local onde hoje está sendo reconstruído o Palácio de Berlim.

Ilha dos Museus em Berlim Bulevar Unter den Linden Vista noturna do jardim Lustgarten e do bulevar Unter den Linden com a Catedral de Berlim (e.) e a torre de televisão.

Ilha dos Museus em Berlim Rio Spree e a catedral A catedral de Berlim (Berliner Dom) é uma das maiores igrejas protestantes da Alemanha. Ela foi construída entre 1894 e 1905 segundo um projeto de Julius Raschdorff. Autoria: Carlos Albuquerque



3° Dia: Charme oriental e museus

Inicie o seu último dia em Berlim no Weltzeituhr (relógio mundial), popular ponto de encontro de berlinenses e turistas na Alexanderplatz. De lá, dê uma esticadinha até o Rotes Rathaus (prédio da prefeitura), depois passe pelo Palácio de Berlim (Berliner Schloss), pela Berliner Dom (catedral), pela praça Bebelplatz (onde houve a queima de livros pelos nazistas) e conheça uma das mais belas praças berlinenses, a Gendarmenmarkt.

Almoce num dos muitos restaurantes do Nikolaiviertel, bairro mais antigo da capital alemã, e reserve o resto da tarde para a Ilha dos Museus, um complexo único de museus elevado a Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Ali você pode ver a estátua da rainha egípcia Nefertiti, no Neues Museum, como também visitar a Antiga Galeria Nacional, o Museu Bode, o Museu Antigo e o Museu de Pérgamo, que se encontra em reforma desde 2013.

Para encerrar a visita à capital alemã, que tal subir na Torre de Televisão (Fernsehturm) e tomar um drinque ou jantar no ponto mais alto da cidade? O restaurante giratório permite uma visão de 360° sobre o centro de Berlim e suas principais atrações.

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App