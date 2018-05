Rappers acusados de antissemitismo aceitam visitar Auschwitz

A arte e os horrores de Auschwitz

A morte não tem a última palavra

Sigalit Landau coletou cem pares de sapatos em Israel e os afundou no Mar Morto. O mar os envolveu com uma camada de sal curativa – eles se tornaram símbolo da vida, em vez da morte. O desejo da artista era mostrá-los em Berlim, como sinal de que a esperança derrota o desespero. A mostra "A morte não tem a última palavra" está em cartaz até o dia 27 de fevereiro no prédio do Bundestag, em Berlim.

Autoria: Sarah Judith Hofmann (ca)