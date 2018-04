Queda de avião militar mata mais de 250 na Argélia

Ao menos 257 pessoas morreram nesta quarta-feira (11/04) na queda de um avião militar da Argélia nas redondezas da capital, Argel, afirmou o Ministério da Defesa do país.

A maioria das vítimas são militares e familiares, mas entre os mortos há também dez tripulantes. Os corpos foram levados para um hospital militar para identificação, acrescentou o ministério. É a maior tragédia aérea do país em número de mortos.

As causas ainda são desconhecidas, e uma investigação foi aberta, afirmou o ministério. Segundo a imprensa, o avião caiu logo após a decolagem.

As primeiras imagens do local da queda mostram uma multidão reunida ao redor dos destroços, ainda em chamas, nas proximidades do aeroporto de Boufarik, a sudoeste de Argel. Uma fileira de corpos cobertos por sacos brancos podia ser vista no chão.

No avião, de modelo soviético Ilyushin II-76, viajavam soldados e oficiais que seguiriam para a cidade de Tindouf, na fronteira com o Marrocos.

Nos trabalhos de resgate participam mais de 300 pessoas, entre socorristas, médicos, policiais e soldados do Exército argelino, que em 2014 sofreu com uma tragédia similar.

Naquele ano, 77 pessoas morreram após a queda de um Hércules C-130 na região montanhosa de Oum el-Bouaghi, 500 quilômetros a leste de Argel.

