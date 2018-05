Primeira agência da Alemanha para água da chuva

Cemitérios fascinantes de Berlim

Sono eterno

No fim da Segunda Guerra Mundial, as elaboradas cercas de ferro forjado presentes em muitos cemitérios de Berlim foram derretidas para suprir a enorme demanda de metal. As obras que restaram, no entanto, expõem exemplos encantadores do artesanato tradicional. E são carregadas de simbologia: as papoulas, com os opiáceos que contêm, simbolizam o sono eterno.