Primavera começa com frio e neve na Alemanha | Notícias sobre política, economia e sociedade da Alemanha | DW | 20.03.2018

O calendário até diz que a primavera começa na Europa nesta terça-feira (20/03). Mas, na Alemanha, o inverno continua presente, com uma frente fria vinda do nordeste e que deverá atravessar o país de norte a sul, trazendo neve e gelo a várias cidades.

Em alguns locais, os termômetros registraram 10°C negativos durante a madrugada e haverá nevascas leves do nordeste até o centro da Alemanha. Por outro lado, fontes do Serviço Alemão de Meteorologia (DWD) disseram que as temperaturas deverão subir acima de 0°C em quase todo o país.

Em Kiel, a espuma marinha congelou, assim como o paredão do cais molhado pelas ondas

Um porta-voz do DWD afirmou que haverá temperaturas mais amenas apenas no fim de semana, embora alguns pontos do país já poderão contar com sol e um pouco mais de "calor" (entre -1°C e 8°C na quarta e na quinta) nos próximos dois dias. Na Baixa Saxônia, o serviço alerta até para o perigo de queimaduras de sol, já que o ar está muito seco.

Ondas do Mar Báltico deixaram a paisagem congelada em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental

Em contrapartida, a quinta-feira deverá trazer nova neve do nordeste, e as noites continuam gélidas, com temperaturas caindo até -12°C.

Apesar das expectativas dos alemães de passarem menos frio no mês de março, não é um fenômeno raro haver neve ou períodos "invernais" em torno da data que marca o início da primavera, segundo diz Adrian Leyser, porta-voz do DWD.

Ele citou um exemplo mais extremo que o do inverno atual: em 1987, caiu mais de um metro de neve em algumas cadeias montanhosas na Alemanha. Naquele ano, a temperatura média do mês de março foi de -0,4°C, o equivalente a 2,5°C a menos que a média atual.

Surfista espera por ondas na praia de Timmendorf, em Schleswig-Holstein (norte da Alemanha)

No último fim de semana, o anticiclone "Irenäus", centro de pressão atmosférica alta vindo da Escandinávia, foi o responsável pela nova onda de frio na Alemanha e outras regiões europeias, trazendo nevascas e temperaturas gélidas que causaram acidentes de trânsito em muitos locais do continente.

As primeiras flores do ano se destacam sobre a neve na Baviera

Para os meteorologistas, a primavera já começou no dia 1° de março. Mas é apenas no dia 20 de março que o sol se posiciona de forma exatamente perpendicular sobre o Equador. A partir desse dia, o astro "caminha" em direção ao norte, esquentando a Europa e outras regiões do Hemisfério Norte. Por isso, esse dia é conhecido como o início da primavera no calendário.

RK/dpa/ots