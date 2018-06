Por que jogadores de futebol têm pernas arqueadas?

15 jovens para ficar de olho na Copa 2018

Piotr Zielinski - Polônia

Com 24 anos durante a Copa do Mundo, o meio-campista Piotr Zielinski é o mais velho desta lista e, possivelmente, não pode ser considerado uma promessa. Há duas temporadas no Napoli, o meia ambidestro é uma das peças fundamentais no sucesso recente do clube italiano e da seleção polonesa. Ele não é de marcar muitos gols, mas é responsável em dar estabilidade no meio-campo.