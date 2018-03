Polícia diz que acidente com carro da Uber era difícil de evitar | Notícias e análises internacionais mais importantes do dia | DW | 20.03.2018

Após um veículo sem motorista da empresa de transporte Uber atropelar e matar uma pedestre que atravessava uma rua nos EUA, a polícia afirmou que o acidente não ocorreu somente porque o carro estava no modo autônomo.

Sylvia Moir – chefe da polícia de Tempe, cidade do Arizona onde o acidente ocorreu no último domingo (18/03) – declarou ao jornal San Francisco Chronicle que as imagens registradas por uma câmera do carro da Uber mostram que a pedestre atravessou a rua imediatamente após sair de uma sombra.

"Está muito claro que teria sido difícil evitar essa colisão em qualquer tipo de modo, autônomo ou com motorista", afirmou. "Preliminarmente, eu suspeito que a Uber provavelmente não teve culpa por esse acidente."

Segundo a polícia de Tempe, o veículo estava no modo autônomo, porém, havia um operador no carro no momento do acidente. Moir não descartou que o operador seja alvo de um processo.

Ao ser questionado pela agência de notícias Reuters, o Departamento de Polícia de Tempe afirmou que não é responsável por determinar culpa em colisões de veículos e que as investigações seriam encaminhadas a outras autoridades.

Nesta terça-feira, uma equipe da NHTSA, autoridade federal americana responsável pela segurança no tráfego, chegou a Tempe para investigar o acidente, o primeiro fatal envolvendo um carro completamente autônomo.

De acordo com a polícia, a pedestre atravessava a rua, empurrando uma bicicleta, em trecho fora da faixa de pedestres, quando foi atropelada pelo carro autônomo, que circulava a cerca de 60 quilômetros por hora. Não há indícios de que o veículo tenha freado antes da colisão. A vítima, Elaine Herzberg, de 49 anos, foi transferida a um hospital próximo, onde morreu em decorrência dos ferimentos.

Segundo a imprensa local, a Uber decidiu tirar este tipo de veículos das ruas do estado do Arizona, assim como de San Francisco (Califórnia), Pittsburgh (Pensilvânia) e Toronto (Canadá) – onde circulavam em caráter de teste.

Há mais de um ano a companhia retomou os testes dos seus veículos autônomos nessas cidades e em todo o Arizona, após terem sido suspensos previamente por outro acidente ocorrido também neste estado e no qual esteve envolvido um de seus automóveis.

Desde então surgiram dúvidas sobre se os sensores e as câmeras na parte dianteira do veículo deveriam ter uma reação mais rápida, para detectar e reagir aos movimentos do outro carro envolvido no fato.

Nas cidades de Tempe e Scottsdale, os clientes da Uber têm a opção de escolher um veículo autônomo Volvo XC90, mas, pelo fato de o programa continuar em fase de testes, funcionários da companhia viajam na parte dianteira.

