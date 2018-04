Polícia detém seis antes da Meia Maratona de Berlim

A polícia de Berlim comunicou que deteve neste domingo (08/04) seis pessoas, com idades entre os 18 e os 21 anos, contra as quais surgiram "indícios isolados" de que poderiam estar envolvidas nos preparativos de um atentado à Meia Maratona da capital alemã, realizada no mesmo dia.

Horas antes, o jornal Die Welt noticiara que a polícia berlinense havia detido quatro pessoas e assim impedido um atentado durante o evento esportivo. Ao menos um dos detidos teria planejado atacar com uma faca espectadores e participantes, afirmou o jornal.

Um porta-voz da polícia, porém, declarou que não havia indícios concretos de que um atentado seria realizado e que as detenções e posteriores buscas nas residências dos detidos, também confirmadas pela polícia, tiveram caráter preventivo por haver "indícios isolados" de que um crime poderia estar sendo planejado e diante das "circunstâncias ainda não esclarecidas" do atentado em Münster. As detenções ocorreram antes da meia maratona.

A polícia confirmou, porém, a informação divulgada pelo Die Welt de que um dos detidos tem ligação com o tunisiano Anis Amri, autor do atentado com um caminhão que fez 12 mortos e mais de 70 feridos num mercado de Natal na capital alemã, em 2016.

A polícia acrescentou que todos os seis detidos fazem parte da cena islamita berlinense e já são vigiados há muito tempo.

Este ano a Meia Maratona de Berlim atraiu 36 mil participantes, de acordo com informações dos organizadores.

