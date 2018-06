Polícia alemã resgata ciclista perdido em autobahn

Um ciclista foi retirado de uma autoestrada no norte da Alemanha depois de ter entrado na via por engano, confiando no GPS de seu smartphone, informou a polícia alemã nesta segunda-feira (18/06).

O americano de 43 anos, que ia da Noruega até a Espanha numa bicicleta reclinada, foi encontrado no sábado pela polícia na rodovia A1, no estado de Schleswig-Holstein.

A via, como toda autobahn alemã, é proibida ao tráfego de pedestres e de bicicletas. Além disso, o ciclista havia entrado na estrada exatamente em um trecho em que não há acostamento.

Segundo policiais, que haviam chegado ao local após serem alertados por motoristas, o americano passou por "perigo elevado” ao trafegar na autoestrada. Ele foi encontrado "com expressão de medo no rosto e as pernas tremendo".

O turista pediu desculpas aos policiais, que advertiram o americano verbalmente, sem aplicar multa, desejando a ele uma "boa viagem”, após acompanharem o estrangeiro ao caminho certo.

No ano passado, o ciclista brasileiro Ricardo Martins, que tentava dar a volta ao mundo numa bicicleta de bambu, também foi pego por policiais numa autobahn alemã após se perder.

