Polícia alemã encena acidente de trânsito para conscientizar motoristas

A polícia alemã armou um falso acidente numa estrada do país nesta quarta-feira (20/06) para testar a reação dos transeuntes no dia nacional de segurança nas estradas.

A polícia de Oberhavel, no estado de Brandemburgo (leste da Alemanha), uniu-se a uma agência de mídia local para encenar um acidente de carro com duas vítimas. Eles queriam ver quantas pessoas parariam para ajudar as duas jovens que ainda estavam no veículo. Para parecer mais realista, tanto as atrizes como o carro foram manchados de sangue.

Sete câmeras escondidas foram instaladas no local enquanto a polícia ficava escondida mais adiante na estrada e mandava parar os carros que seguiam sem prestar socorro.

Quanto aos motoristas que se dispuseram a acudir, a polícia não os informou da farsa até que eles tivessem começado a prestar socorro. Segundo o jornal local Märkische Allgemeine, um casal parou, ligou para o número de emergência 112 e se pôs a confortar as jovens atrizes.

Em outro caso, conforme mostra um vídeo da agência, um motociclista acenou desesperadamente para outros dois motoristas, que então se aproximaram do carro com um kit de primeiros socorros e tentaram ajudar.

A polícia disse estar chocada com o fato de que nove em cada dez transeuntes não pararam. A expectativa era de que pelo menos a metade prestasse socorro.

"Muitos motoristas não conseguiram explicar por que não pararam e ajudaram", disse o comissário de polícia Robert Müller ao Märkische Allgemeine. Segundo ele, conversas revelaram que quase todos sabiam o quão importantes são as medidas de primeiros socorros após um acidente, mas que mesmo assim eles seguiram viagem.

Entre as desculpas, motoristas alegaram não serem capazes de frear rápido o suficiente ou terem a intenção de parar na próxima oportunidade.

O especialista em direito no Bundestag (Parlamento alemão) Michael Frieser, do partido conservador União Social Cristã (CSU), criticou o falso acidente em entrevista ao jornal de tiragem nacional Bild.

"Se a polícia realizar tais ações, deve sempre fazê-las junto com clubes de trânsito, como o ADAC [Clube Geral do Automóvel Alemão] ou o ACE [Auto Club Europa], porque essa forma de educação em segurança no trânsito não deve ser o trabalho dela", disse ele.

A polícia, no entanto, defendeu a ação como algo necessário. "As relações públicas são um aspecto muito importante no aumento da conscientização das pessoas sobre tais situações e para explicar como agir corretamente em uma emergência", disse ao diário local Andre Quade, que liderou a equipe policial no dia.

"Se você quer alcançar as pessoas, precisa mostrar a realidade. E a realidade é, na verdade, ainda mais difícil. O número de acidentes tem aumentado constantemente. Não apenas em Brandemburgo, mas também em outros estados federais", disse um porta-voz da polícia ao Bild.

Na Alemanha, todos são legalmente obrigados a parar e prestar socorro em caso de acidente. Quem não presta assistência às pessoas necessitadas pode enfrentar multa ou até um ano de prisão.

