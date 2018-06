Pedro Parente pede demissão da presidência da Petrobras

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, pediu demissão do cargo na manhã desta sexta-feira (1º/06), durante uma reunião com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto. A demissão foi comunicada pela Petrobras por meio de fato relevante divulgado ao mercado financeiro.

Parente estava sob forte crítica devido à sua decisão, implementada em julho de 2017, de liberalizar a política de preços da Petrobras. Com isso, os preços dos combustíveis passaram a refletir de imediato as variações internacionais do preço do petróleo.

A alta do preço do barril, aliada à desvalorização do real perante o dólar, elevou os preços dos combustíveis no Brasil, dificultando, por exemplo, o trabalho das transportadoras e caminhoneiros, o que foi o motivo original da recente greve de caminhoneiros.

O comunicado da Petrobras afirma que "a nomeação de um CEO interino será examinada pelo Conselho de Administração da Petrobras ao longo do dia de hoje [sexta]. A composição dos demais membros da diretoria executiva da companhia não sofrerá qualquer alteração".

AS/abr/efe

_______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App | Instagram