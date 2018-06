Para maioria dos alemães, Merkel deveria ir à Rússia

A maioria dos alemães (69%) afirma que a chanceler federal Angela Merkel cometerá um erro se realmente decidir não participar da Copa do Mundo na Rússia para apoiar a seleção alemã, mostra uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira (15/06) pela emissora pública de TV ARD.

Já 26% dos entrevistados consideram que seria correta a decisão de ficar longe do Mundial, dado o retrospecto negativo do governo russo em questões como liberdade de imprensa, direitos humanos e a anexação da Crimeia em 2014.

Merkel ainda não confirmou se estará presente em algum dos jogos da seleção alemã. Mas, para a maioria (59%) dos alemães, do ponto de vista político a aplicação de sanções econômicas fariam mais sentido do que boicotar o evento.

Ao serem indagados se a Fifa deveria ter escolhido a Rússia como anfitriã da Copa, os entrevistados ficaram divididos: 45% afirmaram concordar com a decisão, contra 42% que disseram o contrário. Isso mostra que houve uma mudança de opinião sobre o país desde os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, em 2014, quando 57% disseram que os russos não deveriam receber os Jogos.

A ampla pesquisa, realizada pelo instituto Infratest-dimap, também mostrou que quase todos os alemães são a favor de mais diálogo com a Rússia, apesar de acharem que ambos os lados devem mostrar disposição para isso.

Segundo a sondagem, 93% dos mais de mil participantes disseram que a Rússia deveria trabalhar mais na reaproximação com o Ocidente, enquanto 88% opinaram que os países ocidentais também deveriam fazer o mesmo com Moscou.

Na Copa de 2014, Merkel não só esteve no Brasil, como foi ao vestiário dos jogadores alemães no Maracanã parabenizá-los pelo título mundial. Antes do embarque para a Rússia, ela foi até a concentração desejar boa sorte ao time de Joachim Löw.

Sua presença na Rússia, no entanto, é uma incógnita. Internamente, a chanceler está sob pressão, devido a diferenças com seus parceiros de governo devido ao tema imigração. Além disso, a relação atual com entre Berlim e Moscou é tida como a mais turbulenta em décadas.

