Otan quer aumentar força de reação, diz mídia alemã

Segundo a mídia alemã, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) quer formar uma nova tropa de reação rápida, composta por cerca de 30 mil soldados e equipada com centenas de caças e navios. De acordo com reportagem do jornal Welt am Sonntag publicada neste sábado (02/06),a unidade deverá ser capaz de estar em estado operacional dentro de 30 dias.

O objetivo do plano é melhorar a capacidade de reação no caso de um ataque da Rússia a um país integrante da aliança. A nova força de reação deverá ser um reforço à já existente Força de Resposta da Otan (NRF, na sigla em inglês), que conta atualmente com cerca de 20 mil soldados capazes de serem deslocados rapidamente – além de um contingente reserva de 20 mil homens – e que é disponibilizada a cada ano por um Estado-membro, em regime de rotação.

O Welt am Sonntag afirma, citando fontes anônimas de alta patente da Otan, que a Alemanha teria um "papel de liderança" no novo grupo. "Precisamos ser mais rápidos e conseguir deslocar rapidamente um grande número de soldados e equipamentos, para poder exercer uma força de dissuasão com credibilidade e para mostrar prontidão de defesa", disse um diplomata da Otan. De acordo com o periódico, a iniciativa para criação da nova força partiu de Washington.

O jornal informou ainda que os ministros da Defesa da Otan discutirão os planos em uma reunião em Bruxelas na próxima semana. Os chefes de Estado e governo dos países-membros da Otan devem, então, debater a medida em sua cúpula agendada para julho.

MD/afp/dpa

