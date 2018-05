O que o Irã quer para ficar no acordo?

Desde que o presidente americano, Donald Trump, desembarcou do acordo nuclear, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Javad Zarif, iniciou uma maratona diplomática. Nesta terça-feira (15/05), por exemplo, estava em Bruxelas, sede do Executivo da União Europeia, e já passou por Moscou e Pequim.

Na bagagem, Zarif leva a difícil tarefa de encontrar terreno comum com os outros cinco signatários do acordo – Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha – para mantê-lo vivo. Os europeus dizem que querem manter o pacto, que tem funcionado, na opinião deles. Para isso, no entanto, Teerã faz exigências.

Prazos

O Irã exige garantias dos outros signatários de que o acordo nuclear continuará em vigência, mesmo sem os EUA. O Irã quer uma resposta dentro de 60 dias, a UE pede 90. Os EUA ameaçaram aplicar suas sanções também contra empresas europeias dentro de 90 a 180 dias.

Sanções

O Irã exige uma espécie de compensação dos signatários restantes assim que as sanções dos EUA entrarem em vigor. Como Trump determinou que seja aplicada a forma mais "severa" de sanções econômicas, não está claro quais valores estão em jogo. O ministro do Exterior alemão, Heiko Maas, disse ser necessário que o Irã receba "incentivos econômicos" para permanecer no acordo.

Proteção

Os EUA também querem punir empresas e Estados que continuem a cooperar com o Irã. O ministro francês do Exterior, Bruno Le Maire, anunciou que seu país criará um mecanismo para proteger suas próprias empresas. Há informações de que a Comissão Europeia também cogita criar medidas de proteção similares.

Já Maas argumenta ser difícil uma completa proteção dos interesses econômicos alemães no Irã. O ministro do Exterior de Luxemburgo, Jean Asselborn, propôs uma nova licença europeia para negociar com o Irã. Ele acredita que a importação de petróleo iraniano deve continuar a ser possível. "Eu acho haver nada de ilegal nisso. Não é possível que possa simplesmente ser decidido pelos americanos que isso não é mais possível", disse Asselborn.

Negociações

A UE está interessada em também manter os EUA no acordo nuclear. Por isso, o presidente francês, Emmanuel Macron, propôs uma ampliação do acordo. Nessa ampliação, também seriam debatidas as políticas do Irã na região, na Síria, e o programa de mísseis do país. E as cláusulas criticadas por Donald Trump, segundo as quais partes dos compromissos aceitos pelo Irã expiram em 2025, também devem ser analisadas, de acordo com Macron. Em princípio, a oferta também é apoiada pelos outros Estados da UE. A questão agora é se o Irã estaria disposto a aceitar novas negociações e um complemento ao acordo.

Diplomacia

A saída unilateral dos EUA do acordo nuclear é "um fardo pesado para o relacionamento transatlântico", segundo o ministro alemão para Assuntos Europeus, Michael Roth. O ministro do Exterior da França, Jean-Yves Le Drian, reclamou antes da reunião que os EUA não são a "polícia econômica do resto do mundo". A questão agora é se a UE deve se aproximar mais da Rússia, ou se Moscou pode usar o acordo nuclear com o Irã para reivindicar concessões da UE. No final, também está a questão sobre se o acordo nuclear pode sobreviver a longo prazo sem os EUA como uma potência fiscalizadora. Diplomatas americanos afirmaram que os EUA continuariam apoiando as inspeções no Irã da Agência Internacional de Energia Atômica. O inspetor-chefe da agência, o finlandês Tero Varjoranta, surpreendentemente renunciou no sábado passado.

_______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App | Instagram