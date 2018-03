O que dizem os alemães antes do jogo com o Brasil? | Leia as principais notícias sobre o futebol internacional | DW | 25.03.2018

Campeões mundiais no cinema

O nome dele é Müller

Ao estrear na seleção alemã em 2010, Thomas Müller não se deixou impressionar pelas grandes estrelas do futebol internacional e marcou um gol atrás do outro. Na Copa do Mundo de 2014, ele brilhou no jogo contra a Argélia, com um lendário tiro livre. Na foto, ele comemora o título no Brasil no ônibus da equipe alemã.