Para muitos, seis da tarde é a hora do Abendbrot, o "jantar de pães" alemão. Na Alemanha, se faz, em geral, apenas uma refeição completa por dia, durante o almoço (Mittagessen). O jantar em casa consiste numa refeição leve para que ninguém vá para a cama com a sensação de barriga cheia.

No cardápio noturno, nada de Schnitzel - filé de porco ou vitela - com batatas cozidas, joelho de porco com chucrute ou filé de dourado com aspargos. A refeição mais simples do dia inclui ovos cozidos, salsichas, presuntos, carnes defumadas, queijos e a imensa variedade de pães alemães. Às oito da noite, seria muito tarde para começar. Nesse horário, o Abendbrot já deverá estar terminado.

A geleia e o mel ficam para o café da manhã (Frühstück), que é praticamente uma refeição. Principalmente aos fins de semana, a mesa é farta, com ovos cozidos em tempo preciso, croissant, salmão defumado, vegetais, café, chás e cappuccino. Os alemães são habilidosos com o brunch. Mas, à noite, tudo se resume a um pão com manteiga, queijo, fatias de um embutido, alface, pepino e salada. Já os bolos são tradição no café da tarde.

Gastar menos tempo na cozinha é também uma das razões para se fazer o Abendbrot. Depois de um dia intenso de trabalho, ter mais tempo para o descanso é essencial. É claro que, num dia visitas, um jantar elaborado não será dispensado.

O Abendbrot é também o momento do dia para passar tempo com a família. Preparar a mesa com atenção aos detalhes é fundamental. Talheres, guardanapos, pratos e copos são escolhidos com cuidado. Com a mesa posta, cada um prepara o seu sanduíche com os ingredientes disponíveis. Comece com a manteiga ou o patê de fígado e depois adicione os vegetais, queijo e presunto.

Há, muitas vezes, diferentes tipos de queijo, como Gouda, brie ou Emmental. Presunto de parma, presunto defumado e bacon defumado estão entre os preferidos. As bebidas para o Abendbrot são cerveja, vinho, chá ou a Apfelsaftschorle, uma combinação de suco de maçã e água com gás.

Em algumas casas, não haverá apenas uma variedade de pão disponível para o Abendbrot. Segundo o Sindicato Alemão de Panificação Artesanal, existem na Alemanha mais de 3.233 tipos de pão. Para provar todos, é necessário comer um pão diferente por dia durante nove anos. Mais um bom motivo para seguir a tradição do Abendbrot.

Na coluna Alemanices, publicada às sextas-feiras, Karina Gomes escreve crônicas sobre os hábitos alemães, com os quais ainda tenta se acostumar. A repórter da DW Brasil e DW África tem prêmios jornalísticos na área de sustentabilidade e é mestre em Direitos Humanos.