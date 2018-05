O Brasil na imprensa alemã (23/05)

Agência KNA – Morre Alberto Dines, biógrafo de Stefan Zweig, 23/05/2018

O jornalista e autor brasileiro Alberto Dines faleceu nesta terça-feira em São Paulo, aos 86 anos, noticiou a imprensa local. Nos países de língua alemã, Dines ficou conhecido sobretudo com o livro Morte no Paraíso, sobre os últimos anos de vida do escritor austríaco Stefan Zweig (1841-1942) no Brasil. Ele o conhecera quando tinha 8 anos, no Rio. Além disso, Dines transformou a casa em Petrópolis, na qual Zweig se matou, em 23 de fevereiro de 1942, num museu. É o único museu no mundo com o nome de Zweig. No local há ainda um memorial para os refugiados que foram para o exílio no Brasil, fugindo dos nazistas. O próprio Dines se definia como "filho da Segunda Guerra". Seus parentes que viviam na Polônia e na Ucrânia sofreram com a perseguição pelos nazistas.

Tagesschau.de – Mais de 250 detenções no Brasil, 18/05/2018

A polícia brasileira conseguiu uma vitória importante contra a pornografia infantil: mais de 250 suspeitos foram detidos em ações policiais coordenadas em todo o país, afirmaram as autoridades. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que se trata da maior operação do gênero com participação da Polícia Civil na história do Brasil. Foram detidas pessoas que, segundo a polícia, estavam de posse de filmes pornográficos infantis ou compartilharam material relacionado. Entre os detidos estão professores e funcionários do serviço público desde os 20 anos de idade até em idade de aposentadoria.

Sportschau.de – O Brasil sonha: Neymar está jogando de novo, 23/05/2018

Os jornalistas convidados vieram às dezenas, e os companheiros de equipe Gabriel Jesus e Danilo serviram de parceiros: Neymar retomou os treinos nesta terça-feira, dez semanas depois de torcer o tornozelo. Na Granja Comary, em Teresópolis, o superastro brasileiro mostrou o que já consegue fazer de novo: driblar, correr, chutar. Pelo jeito, o craque de 26 anos não tem mais nenhum problema. Assim, um dia antes do início oficial dos preparativos da Seleção, já estava claro que Neymar vai estar em forma para disputar o torneio. E assim estava claro também o que os torcedores da Seleção esperam de seu ídolo: o título.

