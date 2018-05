O Brasil na imprensa alemã (16/05)

Kicker.de - Brasil sem Rafinha e com a esperança Neymar, 14/05/2018

Claro que as esperanças do Brasil estão mais uma vez depositadas sobre Neymar. Mas o artista do drible estará em forma? Quem não está na Seleção é Rafinha, do Bayern. O defensor havia alimentado esperanças depois da saída de Dani Alves. Mas Tite optou por Fabio, do Corinthians, e Danilo, do Manchester City. Outra surpresa na Seleção é a convocação do ex-jogador do Colônia Geromel, que hoje joga no Grêmio de Porto Alegre.

Sport.de – Neymar e seus 22 ajudantes, 14/05/2018

Rheinische Post – Um lesionado Neymar deverá conduzir o Brasil ao título, 14/05/2018

AS/ots