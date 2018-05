Nove em cada dez pessoas no mundo respiram ar poluído, diz OMS

Os maiores medos dos habitantes das cidades

Mudança climática

De acordo com uma pesquisa do Pew Research Center, a mudança climática fica em segundo lugar entre as ameaças mais temidas. A maioria dos centros urbanos, como Houston, fica em regiões costeiras ou ao lado de rios. Seus habitantes são diretamente afetados pela elevação do nível do mar. Ao mesmo tempo, 75% dos gases responsáveis pela mudança climática são produzidos em cidades.