Número de filhos por mulher na Alemanha é o maior desde 1973

O número de nascimentos na Alemanha aumentou pelo quinto ano consecutivo, e a taxa de fecundidade do país chegou ao nível mais alto desde os anos 70, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (28/03) pelo Departamento Federal de Estatísticas da Alemanha (Destatis).

Em 2016, 792.131 crianças nasceram no país, o que significa um crescimento de 7% (54.556 crianças) em relação ao ano anterior e equivale ao total de nascimentos registrado em 1996.

Entre as mulheres com cidadania alemã, a taxa de fecundidade subiu para 1,46 filho por mulher, e entre as mães de nacionalidade estrangeira foi de 2,28 filhos. A taxa de fecundidade total na Alemanha em 2016 subiu para 1,59 filho por mulher (de 1,5 no ano anterior), valor mais alto desde 1973. A cifra coloca o país perto da média europeia, que é de 1,6 filho por mulher.

Os imigrantes tiveram um impacto significativo no número de nascimentos na Alemanha: quase 185 mil crianças nasceram de mães de nacionalidade estrangeira – o que representa um aumento de 25% nesse grupo em relação a 2015.

Uma razão seria a maior proporção de mulheres originárias de países com taxa de fecundidade "tradicionalmente mais alta" que passaram a viver na Alemanha. Em 2016, nasceram 21.800 crianças de mães turcas, e 18.500 de mães sírias. E em 11.800 casos, a mãe tinha passaporte polonês.

Mas mesmo entre mães com passaporte alemão houve um aumento de 3% no número de nascimentos, para 607.500. A principal razão para isso é que, na avaliação do Destatis, mulheres com idade entre 30 e 37 anos estão tendo filhos com mais frequência na Alemanha.

"Quando mais jovens, elas deram à luz um número significativamente menor de crianças do que fizeram na mesma idade mulheres de grupos etários mais velhos e estão agora realizando seu desejo de ter filhos com maior intensidade, diante das melhores condições econômicas e de política familiar", explica o Destatis.

De acordo com dados do Departamento de Estatísticas da União Europeia (Eurostat), a idade média das mulheres no nascimento do primeiro filho na UE foi de 29 anos em 2016. Analisando os diferentes Estados-membros, a Bulgária é o país onde as mulheres tiveram o primeiro filho mais jovens (aos 26 anos, em média), e a Itália, mais velhas (31 anos). Na Alemanha, as mulheres tinham em média 29,4 anos de idade no nascimento do primeiro filho.

