Mulher morre após ser atropelada por carro autônomo da Uber | Notícias e análises internacionais mais importantes do dia | DW | 19.03.2018

Uma mulher morreu no Arizona após ser atropelada por um carro autônomo da Uber, afirmou nesta segunda-feira (19/03) a polícia local. O acidente em Tempe, subúrbio de Phoenix, foi o primeiro fatal envolvendo veículos sem motorista, que estão sendo testados no mundo inteiro.

Segundo a polícia de Tempe, o veículo estava no modo autônomo, porém, havia um operador no carro no momento do acidente. O teste estava sendo realizado na noite de domingo para segunda. A pedestre foi atingida pelo automóvel ao cruzar a rua fora da faixa.

Leia também: Como os carros autônomos facilitarão a sua vida

A mulher, cujos dados não foram divulgados, morreu no hospital em decorrência dos ferimentos. O carro era um Volvo.

A Agência de Segurança do Tráfego Rodoviário dos Estados Unidos enviou equipes pra investigarem o acidente e afirmou que entrará em contato com a montadora do veículo.

Depois do acidente, a Uber anunciou que suspendeu o programa de testes de veículos autônomos que ocorriam nos Estados Unidos e Canadá.

O CEO da companhia, Dara Khosrowshani, expressou condolências à família da vítima e afirmou que a empresa está cooperando com as investigações.

A Uber é uma das empresas de tecnologia que competem com fabricantes de automóveis para lançar ao público carros autônomos nos próximos anos. O acidente pode prejudicar os esforços para acelerar a introdução da nova tecnologia no cotidiano.

CN/rtr/ap

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App