Movimento de “cidadãos do Reich” é maior do que se supunha

As autoridades alemãs informaram que o grupo antigovernamental Reichsbürger é muito maior do que se imagina anteriormente. A estimativa do número de membros saltou 80% em relação a dados divulgados em 2016.

O serviço de inteligência doméstico da Alemanha, o Escritório Federal para a Proteção da Constituição (BfV, an sigla em alemão), estima agora que há cerca de 18 mil pessoas apoiando o movimento.

Um porta-voz do BfV disse ao jornal de Berlim Tagesspiegel no sábado (28/04) que pelo menos 950 deles foram classificados como extremistas de direita.

Em 2016, o BfV havia apontado que o número de pessoas que aderiram ao Reichsbürger, ou"Cidadãos do Reich", em 10.000, com 500 a 600 deles classificados como extremistas.

O termo Reichsbürger é usado como um lema para um grupo de alemães que rejeitam a legitimidade do atual governo da Alemanha. Eles acreditam que as antigas fronteiras de 1937 do Império Alemão ainda existem legalmente e que o atual governo alemão é um fantoche administrativo artificial dos Aliados. Muitos apoiam ainda ideologias de extrema-direita ou antissemitas.

Mas esse aumento acentuado na estimativa de adeptos do movimento não significa que o Reichsbürger esteja atraindo um número grande de novos membros, advertiu o BfV.

O escritório aponta que investigações sobre a cena do Reichbürger, particularmente desde que um membro do grupo matou um policial na Baviera em 2016, revelaram mais elementos do grupo. Assim, um número maior de pessoas que já eram adeptas – mas que não eram conhecidas anteriormente pelas autoridades – acabaram sendo identificadas.

O porta-voz do BfV disse ao Tagesspiegel que cerca de 1.200 apoiadores do movimento possuíam licença para possuir armas. Desde o início de 2017, as autoridades cassaram as licenças para porte de 450 membros do Reichsbürger.

JPS/dpa

