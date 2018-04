Morre DJ e produtor sueco Avicii

Destaques do Grammy 2018

Bruno Mars é grande vencedor

O cantor e compositor Bruno Mars dominou a 60ª edição do Grammy. O havaiano de 32 anos ganhou em todas as categorias nas quais concorria e levou seis estatuetas – Álbum do ano ("24k Magic"), Gravação do ano, Álbum R&B, Música do Ano, Música R&B e Performance R&B ("That's What I Like"). Durante o evento, Mars (dir.) e a rapper Cardi B cantaram o single "Finesse", também do álbum 24k Magic.