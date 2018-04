Morre aos 86 anos o cineasta Milos Forman

Morreu neste sábado (13/04), aos 86 anos, o aclamado cineasta Milos Forman, diretor de dois longas premiados com o Oscar de melhor filme e que desafiou Hollywood com um toque subversivo.

Nascido na antiga Tchecoslováquia, Forman chegou aos EUA no fim dos anos 1960 e rapidamente começou a construir carreira em Hollywood. Entres seus filmes mais conhecidos estão Amadeus (1984) e Um estranho no ninho (1975), premiados juntos com um total de 13 Oscars.

Forman nasceu em 18 de fevereiro de 1932, em Caslav, e ficou órfão durante a Segunda Guerra - seus pais morreram no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Concluiu o curso de Cinema da Universidade de Praga e iniciou em seguida a carreira no cinema como ator e roteirista. Estreou como cineasta em 1963 com O ás de espadas.

Em 1965 recebeu o primeiro Oscar de melhor filme estrangeiro com a comédia Os amores de uma loura. Em 1968 voltaria a ganhar o mesmo prêmio com O baile dos bombeiros, de sátira ao regime comunista e que foi banido temporariamente no país.

Mais tarde, com a invasão de Praga pelas tropas soviéticas, refugiou-se em Paris e depois foi para os Estados Unidos, onde realizou, em 1971, o seu primeiro filme em língua inglesa, Procura insaciável.

Em 1973, Forman participou no projeto conjunto de documentários sobre os Jogos Olímpicos de Munique, com Vencedores e vencidos. Em 1975, realizou Um estranho no ninho, com o ator Jack Nicholson, com o qual ganharia seu primeiro melhor diretor.

O musical Hair (1979), O povo contra Larry Flynt (1996) e a cinebiografia "O mundo de Andy (1999) são outros dos filmes do diretor.

O cineasta morreu por volta das 2h da manhã no Hospital de Danbury, perto de Warren, Connecticut, onde morava. A causa da morte não foi informada.

