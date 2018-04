Montanhistas morrem congelados nos Alpes

Quatro montanhistas morreram e outros cinco estão em estado grave após serem forçados a passar a noite ao relento nos Alpes suíços, informou nesta segunda-feira (30/04) a polícia local. O grupo de 14 pessoas foi surpreendido por uma tempestade, a uma altitude de 3.270 metros, na região da montanha de Pigne d'Arolla no domingo.

Segundo a polícia, um dos montanhistas morreu, provavelmente, em decorrência de uma queda, outros três não resistiram no hospital. Os integrantes do grupo sofreram hipotermia. Os montanhistas eram de Itália, França e Alemanha.

Os montanhistas partiram em dois grupos, um de dez pessoas e outro com quatro, no domingo, da cabana de Dix, localizada a 2.928 metros de altitude, para percorrer a rota conhecida como Serpentine em direção à cabana de Vignettes. Um guia fazia parte do grupo maior.

No meio do trajeto, eles foram surpreendidos por uma tempestade e obrigados interromper o percurso. Na manhã desta segunda-feira, o guarda da cabana de Vignettes informou as autoridades que vários montanhistas passaram a noite ao relento. Sete helicópteros, vários médicos e guias participaram do resgate.

Esse é o mais recente incidente fatal da série que atingiu esquiadores na Suíça nas últimas semanas. No início deste mês, o bilionário alemão Karl-Erivan Haub desapareceu após sair para esquiar sozinho. O corpo do chefe do grupo varejista Tengelmann ainda não foi encontrado, mas as autoridades já descartaram que ele esteja vivo.

Em 31 de março, três turistas espanhóis morreram enquanto esquiavam na região após serem surpreendidos por uma avalanche.

CN/afp/rtr/dpa/lusa/ots

