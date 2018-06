Milhares protestam em Londres por novo voto sobre Brexit

Dezenas de milhares manifestaram-se neste sábado (23/06) no centro de Londres pedindo um segundo referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, exatamente dois anos depois da consulta em que os britânicos aprovaram o Brexit.

Os manifestantes desfilaram até à praça do Parlamento com bandeiras da UE e cartazes onde se lia: "Brexit vai nos fazer mais pobres", "Ainda não saímos" e "Nada de adeus baseado em mentiras".

O objetivo é pedir ao governo e a todos os partidos políticos que permitam aos britânicos votarem sobre o acordo sobre o Brexit que a primeira-ministra Theresa May fizer com o bloco comunitário. O Reino Unido está na fase final das negociações com Bruxelas sobre a separação.

A manifestação foi organizada pelo movimento The People's Vote (O voto do povo) e conta com o apoio de figuras destacadas, como Vince Cable, o líder do Partido Liberal Democrata, a terceira formação do país. A iniciativa argumenta que a opinião pública está se voltando contra o Brexit, à medida que os seus custos económicos se tornam mais claros.

Segundo a agência de notícias americana Associated Press (AP), o Brexit já tem um claro efeito sobre a economia britânica: as famílias estão mais pobres, as empresas mais cautelosas, e o mercado imobiliário arrefeceu.

No referendo de 2016, o Brexit foi aprovado por 53,4% dos britânicos contra 46,6%. O Reino Unido deverá abandonar a UE em 29 de março de 2019, mas Londres e Bruxelas ainda não chegaram a acordo sobre a sua futura relação comercial ou sobre a fronteira entre as duas Irlandas.

O ministro do Exterior do Reino Unido, Boris Johnson, insistiu numa saída "completa" da UE, em artigo publicado neste sábado no jornal The Sun. O chefe da diplomacia, que fez campanha a favor do Brexit dois anos atrás, afirma que os britânicos querem que o governo "cumpra o mandato público" com uma saída total da UE, enquanto esta quer "secretamente reduzir o Brexit a uma absurdidade".

