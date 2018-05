Milhares protestam contra e a favor da AfD em Berlim

Os maiores medos dos alemães

5° lugar: Pobreza na velhice

Entre os sete temas apresentados, a pobreza na velhice preocupa em média 59% dos alemães. Nos estados do Leste, o receio é um pouco menor (57%). Essa cifra, no entanto, eleva-se entre as mulheres: 64%. Já quanto às diferenças de orientação política dos entrevistados: 71% dos eleitores do partido A Esquerda responderam que tinham medo de envelhecer pobres.