Milhares protestam contra detenção de Puigdemont | Notícias e análises internacionais mais importantes do dia | DW | 25.03.2018

Breve história da Catalunha

Guerra e perda de território

No século 13, as instituições de autoadministração catalã foram criadas sob o nome Generalitat de Catalunya. Depois da unificação da Coroa de Aragão com a de Castela, em 1476, Aragão pôde manter suas instituições autônomas. No entanto, a revolta catalã – de 1640 a 1659 – fez com que partes da Catalunha fossem cedidas à atual França.