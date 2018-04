Miguel Díaz-Canel é eleito presidente de Cuba

A Assembleia Nacional de Cuba confirmou nesta quinta-feira (19/04) a eleição de Miguel Díaz-Canel para substituir Raúl Castro na presidência do país, marcando o fim de quase seis décadas de era Castro.

O novo presidente foi eleito com 99,83% dos votos da Assembleia Nacional, segundo dados da Comissão Eleitoral Nacional. Após o anúncio do resultado, os deputados cubanos aplaudiram o novo presidente, que também recebeu um aperto de mão e um abraço de Raúl Castro.

Díaz-Canel, de 57 anos, tornou-se braço direito do atual presidente em 2013. Sua indicação para assumir o governo já era esperada. Como ele foi o único indicado, sua eleição era uma mera formalidade.

Díaz-Canel já foi ministro da Educação Superior e aparentemente segue uma linha liberal do socialismo. Ele é considerado uma aposta segura para herdar o mandato de Castro e de outros líderes da revolução. O engenheiro nascido após a revolução deverá prosseguir a "atualização" do modelo econômico da ilha, que foi esboçada por Raúl Castro.

Pela primeira vez, o presidente do regime cubano será uma pessoa que não participou da revolução de 1959, não envergará a farda verde-oliva e não dirigirá o Partido Comunista Cubano (PCC). Ele contará, porém, com o apoio de Castro, que se manterá na liderança do poderoso partido único até 2021.

Em seu primeiro discurso na Assembleia Nacional, o recém-eleito Díaz-Canel assegurou que a política exterior da ilha se manterá inalterada e o país caribenho "não fará concessões contra sua soberania e independência", nem "negociará seus princípios".

Além de Díaz-Canel também foram eleitos os demais membros do Conselho de Estado (órgão máximo do governo em Cuba), com o veterano Salvador Valdés Mesa como primeiro vice-presidente da ilha caribenha.

Membro do politburo do Partido Comunista de Cuba e que ocupava até agora uma das cinco vice-presidências do órgão, Valdés Mesa, de 73 anos, será o primeiro vice-presidente negro de Cuba, o cargo mais alto a ser ocupado por um afrodescendente na história do país.

