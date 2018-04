Metade dos imigrantes falha em teste de idioma alemão

Você acha que sabe alemão? Decifre estas palavras

Stuhluntersuchung – Exame de cadeira?

Eis aqui uma das finezas do idioma. "Stuhl" significa "cadeira", mas também "fezes", e vem do tempo em que as pessoas sentavam-se numa cadeira furada para fazer as necessidades. "Untersuchung = exame".

Autoria: Roselaine Wandscheer